WASHINGTON - Trump veda konuşmasında Biden yönetimine 'başarı' diledi (1) - Son Dakika

WASHINGTON - Trump veda konuşmasında Biden yönetimine 'başarı' diledi (1)

20.01.2021 09:04

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala bir veda konuşması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala bir veda konuşması yaptı.

Daha önce seçim sonuçlarının "hileli" olduğunu savunan Trump, konuşmasında,"Bu hafta, yeni bir yönetim yemin ederek görevine başlayacak ve biz Amerika'nın güvenli ve refahının korunmasında başarılı olunması için dua ediyoruz." dedi.

Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınına da değinerek, "Kongremize yapılan saldırıdan dolayı tüm Amerikalılar dehşete kapıldı. Siyasi şiddet, Amerikan halkı olarak değer verdiğimiz her şeye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu, asla hoş görülemez. Şimdi, daha önce hiç olmadığı kadar, siyasi hıncımızın üzerinde ortak değerlerimiz etrafında toplanmalı ve ortak kaderimizi oluşturmalıyız." çağrısında bulundu.

Daha önce siyasette olmayan birisi olarak 4 yıl önce seçimleri kazanarak Washington'a geldiğini anımsatan Trump, "Daha önceki hayatımı ardımda bırakıp, çok zor bir arenaya adım attım. Ancak bu arena, düzgün yönetilirse çok fazla potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç en kolay yolun peşinde olmadım"

Trump, Kovid-19 sürecinde ABD'nin iyi iş çıkardığını ifade ederek, aşı çalışmalarını da "tıbbi mucize" olarak nitelendirdi.

Bir başkan olarak her zaman ABD'nin çıkarlarının kendisinin önceliği olduğunu belirten Trump, "Şu zamana kadar hiç en kolay yolun peşinde olmadım, aslına bakarsanız bu en zor olanıydı. En az eleştirileceğimiz yolları da seçmedim. Çok çetin savaşlar verdim, çok zor seçimler yaptım, çünkü siz beni bunun için seçmiştiniz." ifadelerini kullandı.

Trump, ülkede ifade özgürlüğünün de önemli köşe taşlarından biri olduğunun altını çizerek, "Kim olduğumuzu ve buraya nasıl geldiğimizi unutursak, işte ancak o zaman siyasi sansüre ve insanları kara listeye almaya izin verebiliriz. Bu akla dahi getirilemez. Özgür ve açık bir tartışma ortamını ortadan kaldırmak, temel değerlerimize ve geleneklerimize aykırıdır." görüşünü paylaştı.

"Yeni Orta Doğu'nun şafağı" vurgusu

4 yıllık görev sürecinde, "ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeyen, tek taraflı küresel anlaşmalardan" çekildiğini belirten Trump, "Şimdi, NATO ülkeleri, birkaç yıl öncesine göre yüz milyarlarca dolar daha fazla ödeme yapıyor. Ortada bir adaletsizlik vardı. Tüm dünyanın masrafını biz çekiyorduk." diye konuştu.

DEAŞ'ı yendiklerini ve Kasım Süleymani'yi öldürdüklerini anımsatan Trump, "Cesur diplomasimiz ve ilkeli realizmimiz sonucunda, Orta Doğu'da birçok tarihi barış anlaşmalarını başardık. Bu, yeni Orta Doğu'nun şafağıdır." sözlerine yer verdi.

Trump, Orta Doğu'daki ABD askerlerinin de evlerine geri getirildiğine vurgu yaparak, "Özellikle, on yıllardır yeni bir savaş başlatmayan ilk ABD başkanı olmaktan da gururluyum." açıklamasında bulundu.

Yönetimi çarşamba günü Biden'a devredeceklerini anımsatan Trump, "Şunu bilmenizi isterim ki, bizim başlattığımız hareket henüz daha başlangıç." mesajını verdi.

WASHINGTON - Trump veda konuşmasında Biden yönetimine 'başarı' diledi (1)
WASHINGTON - Trump veda konuşmasında Biden yönetimine 'başarı' diledi (1)
WASHINGTON - Trump veda konuşmasında Biden yönetimine 'başarı' diledi (1)
WASHINGTON - Trump veda konuşmasında Biden yönetimine 'başarı' diledi (1)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - Trump veda konuşmasında Biden yönetimine 'başarı' diledi (1) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gübretaş'ın 6 milyar dolar değerindeki 3,5 milyon onsluk altın keşfi teyit edildi Roma, Spezia maçında 6 oyuncu değişikliği yaptı! Hükmen yenik sayılacaklar Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu 650 yıllık İncil'i 25 milyon liraya jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda eden isim oldu Sevgilisinin darbettiği kadın önce soyuldu sonra otomobilden atıldı Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak
Kulüpler de anlaşırsa, Nabil Dirar Erzurumspor'a transfer olacak Kulüpler de anlaşırsa, Nabil Dirar Erzurumspor'a transfer olacak         
09:08
Avrupa Birliği tartışıyor: Konser, sinema ve restoran girişlerinde aşı kontrolü yapılsın Avrupa Birliği tartışıyor: Konser, sinema ve restoran girişlerinde aşı kontrolü yapılsın         
08:39
Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu         
08:28
Meteoroloji'den İstanbul dahil 30 kent için uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 30 kent için uyarı         
07:55
Benzinliği birbirine katan alkollü sürücü, ehliyetinden oldu Benzinliği birbirine katan alkollü sürücü, ehliyetinden oldu         
07:28
Tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu hayatını kaybetti Tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu hayatını kaybetti         
04:49
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti         
23:02
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı         
21:08
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
Emniyetten Emniyetten "Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi"ne ilişkin açıklama: Akli dengesi yerinde değil         
19:13
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı         
16:11
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 09:20:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: WASHINGTON - Trump veda konuşmasında Biden yönetimine 'başarı' diledi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei