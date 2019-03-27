Son Dakika Haberleri: Washington'un Golan Kararı İşgal ve Saldırıyı Meşrulaştırıyor"

Washington'un Golan Kararı İşgal ve Saldırıyı Meşrulaştırıyor"

44 dakika önce

Sudan, ABD'nin 1967'den beri İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararının işgal ve saldırıyı meşrulaştırdığını bildirdi.

Washington'un Golan Kararı İşgal ve Saldırıyı Meşrulaştırıyor
Sudan, ABD'nin 1967'den beri İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararının işgal ve saldırıyı meşrulaştırdığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Washington'un Golan kararı, uluslararası meşruiyet ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık şekilde ihlal edildiğini göstermekte, işgal ve saldırıyı meşrulaştırmakta ve uluslararası hukukun ilkelerini baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Amerika'nın tek taraflı kararı sonrası Sudan'ın, Golan Tepeleri'nin yasal statüsü hakkındaki tavrının değişmediği belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, barış ve güvenliği tehdit eden, uluslararası meşruiyete açıkça meydan okuyan bu adımı reddetmelidir." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın Golan Tepeleri kararı

Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıma kararı dünya kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere, Rusya, Kanada, Arap Birliği ve diğer birçok ülke ve uluslararası kurum, ABD yönetiminin tek taraflı kararını tanımadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Sudan, Washington, Golan Tepeleri, Güncel
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