Washington ve Tahran'dan İran'ın füze programıyla ilgili çelişkili açıklamalar

Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) ve İran
'dan, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne dair 'çelişkili' açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, "İlk kez İranlılar füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler." şeklinde konuşurken İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Pompeo'nun açıklamalarının "gerçeği yansıtmadığını" söyledi.
Diğer yandan İran'ın dini lideri Ali Hamaney
, salı günü yaptığı açıklamada, İran'a ait petrol tankerinin el konulmasına misilleme olarak Tahran
'ın nükleer faaliyetlerindeki kısıtlamaları kaldırabileceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump
ise, "nükleer silahlara sahip olamazlar" dedi.