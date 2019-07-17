Son Dakika Haberleri: Washington ve Tahran'dan İran'ın füze programıyla ilgili çelişkili açıklamalar
Son Dakika Dünya Haber

Washington ve Tahran'dan İran'ın füze programıyla ilgili çelişkili açıklamalar

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İranlılar füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler." derken İranlı mevkidaşı Zarif, bu açıklamalar "gerçeği yansıtmıyor" ifadesini kullandı

Washington ve Tahran'dan İran'ın füze programıyla ilgili çelişkili açıklamalar, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran'dan, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne dair 'çelişkili' açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İlk kez İranlılar füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler." şeklinde konuşurken İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Pompeo'nun açıklamalarının "gerçeği yansıtmadığını" söyledi.

Diğer yandan İran'ın dini lideri Ali Hamaney, salı günü yaptığı açıklamada, İran'a ait petrol tankerinin el konulmasına misilleme olarak Tahran'ın nükleer faaliyetlerindeki kısıtlamaları kaldırabileceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise, "nükleer silahlara sahip olamazlar" dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti ama daha fazlasını alamaz ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması S-400 teslimatında on dördüncü uçak Mürted'e indi Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:29:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Washington ve Tahran'dan İran'ın füze programıyla ilgili çelişkili açıklamalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]