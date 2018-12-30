Son Dakika Haberleri: Washington Wizards'da John Wall Sezonu Kapattı

Washington Wizards'da John Wall Sezonu Kapattı

54 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Washington Wizards'ın all-star oyun kurucusu John Wall, topuğundaki sakatlık yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Washington Wizards'da John Wall Sezonu Kapattı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Washington Wizards'ın all-star oyun kurucusu John Wall, topuğundaki sakatlık yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Wall, sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle gelecek hafta ameliyat edilecek. 28 yaşındaki basketbolcunun sağlığına kavuşması 6 ila 8 ay sürecek.

Bu sezon çıktığı 32 maçta 20,7 sayı ve 8,7 asist ortalamaları yakalayan Wall, 5 kez all-star seçildiği NBA kariyerinde ise maç başına 19 sayı ve 9,2 asist üretti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:18 Kaynak: AA

basketbol, Washington Wizards, Spor
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