Çöküşün eşiğindeki Londra'yı kurtarmak için, etrafında gördüğün herkesi kullanıp, sızma ve hack eylemleri gerçekleştirerek bir direniş inşa etmek zorundasın. Direnişe hoş geldin. Peki, Watch Dogs Legion sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs Legion kaç GB? İşte detaylar…
Watch Dogs Legion'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
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Watch Dogs Legion'da desteklenen diller arasında Türkçe bulunmamaktadır. Seslendirme: İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca (İspanya), Rusça, Japonca, Metin: İspanyolca (Latin Amerika), Felemenkçe, Lehçe, Korece, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Arapça
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