watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri! - Son Dakika
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watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

07.06.2022 00:12
watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Apple, WWDC 2022 etkinliğinde akıllı saatlerine yön veren watchOS 9 işletim sistemini tanıttı. İşte yeni işletim sisteminin özellikleri.

Uzun zamandır beklenen WWDC 2022 etkinliği sonunda geldi çattı. Organizasyonda Apple'ın en yeni işletim sistemleri de tanıtıldı. Ünlü teknoloji şirketi telefon, bilgisayar ve tabletlerinin işletim sistemlerinin yeni versiyonlarının yanı sıra akıllı saatlerine yön veren yeni watchOS 9'u da tanıttı. İşte watchOS 9 ile gelen yeni özellikler.

İşte watchoS 9 özellikleri

Apple ilk olarka dört farklı yeni saat kadranını tanıttı. Bu kadranlar Ay, Playtime, Metropolitan ve Astronomi olarak isimlendirilmiş durumda. Farklı tarzları dikkat çeken kadranlar ile Apple daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak.

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Apple yeni watchOS'da kişiselleştirilmiş uzamsal ses, hızlı not, güncellemeler için 'Hızlı Güvenlik Yanıtı' mekanizması ve memoji özelleştirmeleri gibi yenilikler de sunuyor.

watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Ayrıca bundan böyle Apple akıllı saatiniz ile koşu formunuzu, adım uzunluğunu ve yerle temas sürenizi hesaplamak mümkün olacak. Akıllı saatten yer alan İvmeölçer ve jiroskop sistemleri ile bu bilgiler kullanıcıya aktarılacak.

watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Akıllı saat bunların yanı sıra spor aktiviteleri konusunda çok daha yetenekli hale getirilecek. Kalp atış hızı bölgeleri de bunlardan bir tanesi. Kalp atış hızı bölgelerinin yanı sıra mesafe ve zaman aralıklarını da aktivitenize göre ayarlayabileceksiniz. Egzersiz yaparken modlar arasında ne zaman geçiş yapacağınızı söyleyen söyleyen dokunsal ve sesli bildirimler de watchOS 9'da gelen yenilikler arasında.

watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Bu özellikler yaptığınız antrenman sırasında da sizlere yararlı bilgileri sunacak. Ayrıca bisiklete binme, koşma ve yüzme arasında akıllı saatler artık otomatik olarak geçiş yapabilecek. Triatler düşünülerek tasarlanan otomatik geçiş özelliği bu açıdan oldukça yararlı olabilir.

Fitness uygulaması artık iPhone hareket sensörlerine sahip tüm iPhone kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek. Bu sayede akıllı saatiniz olmadan da aktivitelerinizi takip etme şansını olacak. Tempo, güç, kalp atış hızı ve kadans gibi eklenebilen yeni uyarılar da kullanıcılara antrenman boyunca yol gösteriyor olacak.

Yeni Kardiyo Toparlanma özelliği

Antrenman bittikten sonra da Apple Watch sizi takip bırakmayacak. Yeni Kardiyo Toparlanma özelliği ile Apple Watch şimdi Yürüyüş, Koşu veya Doğa Yürüyüşü antrenmanları sonrasında tahmini bir toparlanma süresi sunuyor. Bu değerler aynı zamanda Sağlık uygulamasından da takip edilebiliyor.

watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Yeni uyku takibi özellikleri

watchOS 9'un uyku takibi özelliği yeni eklenen uyku evreleri ile daha da fazla bilgi sunuyor. Yeni sistem ile birlikte rem, derin ve yüzeysel uyku aşamaları tespit edilebilecek. Kullanıcılar Apple Watch'taki Uyku uygulamasında uyku evreleriyle ilgili verilerini telefonlarındaki Sağlık uygulamasında sunulan uyku grafikleri ile karşılaştırabilecek. Bunların yanı sıra kalp atış hızı ve solunum hızı gibi ek ölçümler da watchOS 9'da sunulan yeni özellikler arasında.

Sağlık alanında önemli güncellemeler ile gelen Apple, watchOS 9 aracılığı ile kullanıcılara daha iyi bir sağlık takibi olanağı sunuyor. Apple Watch'taki EKG uygulaması ve düzensiz ritim bildirimi özelliği, potansiyel atriyal fibrilasyon (AF) belirtilerini tespit edebiliyor. Atriyal fibrilasyon, tedavi edilmediğinde, felcin önde gelen nedenleri arasında yer alıyor.

watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Atriyal fibrilasyon tanısı konulmuş kullanıcılar, watchOS 9'daki FDA onaylı AF Geçmişi özelliğini etkinleştirdiklerinde kalp ritminin ne sıklıkta atriyal fibrilasyon belirtileri gösterdiğine dair tahminleri görebilecek. Bu veriler hastaların doktorlarına sunması için PDF olarak da indirilebilecek.

watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Apple Watch ilaç saatinizi takip edecek

Apple'ın watchOS 9 yeniliklerinden bir tanesi de İlaçlar deneyimi oldu. Yeni sistem kullanıcıların ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini kontrol ve takip etmelerine yardımcı olacak. iPhone ve Apple Watch sahipleri bu sayede ilaç listeleri hazırlayıp programlar ve anımsatıcılar oluşturabilecekler. Ayrıca Sağlık uygulamasında ilaçlarıyla ilgili bilgiler de sunulacak.

Gizlilik Apple'ın en çok önem verdiği konuların başında geliyor. Apple Watch üzerinden iPhone modellerine aktarılan bilgilere de parola, Touch ID veya Face ID ile kilit altındayken erişim mümkün olmayacak. Tüm sağlık ve fitness verileri hem telefonda hem de Cloud üzerinde şifreli olacak.

watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Tüm bu yeniliklerin yanı sıra watchOS 9'da bildirimler yeniden tasarlandı. Bildirimler kullanıcının dikkatini dağıtmamak adına Apple Watch aktif olarak kullanılırken sade ince bir başlık şeklinde görünecek.

Apple Watch'daki Hızlı Eylemler özelliği de watchoS 9'da yeni özellikler kazandı. Kullanıcılar akıllı saatlerini iki kere elleri ile kapatıp açarak aramaları yanıtlayacak ya da sonlandırabilecekler. Aynı şekilde telefonları üzerinden fotoğraf çekmek de mümkün olacak.

watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Fiziksel ya da motor engelleri olan kullanıcılarını da düşünen Apple, akıllı saatlerinin iPhone'lar aracılığı ile kontrol edilmesine olanak sağlıyor. iPhone'lardaki Sesle Denetim ve Anahtarla Denetim gibi yardımcı özellikler ile Apple Watch'lar uzaktan olarak kontrol edilebilecek.

Güncellenen Takvim uygulaması da watchOS 9 ile birlikte doğrudan Apple Watch üzerinden etkinlik oluşturmaya da olanak sağlayacak. Kullanıcılar güncellenen Liste, Gün ve Ay görünümlerinin yanı sıra ilk kez Hafta görünümüne de akıllı saatleri üzerinde erişebiliyor.

WatchOS 9 ile birlikte tanıtılan Apple Watch özellikleri bu şekilde. Peki bu özellikler hangi akllı saatlere gelecek? Aşağıdaki listeden güncelleme alacak saatleri görebilirsiniz.

watchOS 9 alacak Apple Watch modelleri

Apple yeni watchOS 9 işletim sistemi tarafından desteklenecek modelleri de açıkladı.

watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

Siz yeni watchOS 9 ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel watchOS 9 tanıtıldı: İşte özellikleri! - Son Dakika

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