Son Dakika Haberleri: Watergarden İstanbul çocuklara eğlence dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor
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Watergarden İstanbul çocuklara eğlence dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor

31 dakika önce

Watergarden İstanbul'da gerçekleşecek Kids & Toys Garden etkinliği kapsamında kukla gösterileri, maske atölyesi, çocuk yogasına kadar birçok eğlenceli aktivite minik misafirlerini bekliyor.

Watergarden İstanbul çocuklara eğlence dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor, System.String[]
Watergarden İstanbul'da gerçekleşecek Kids & Toys Garden etkinliği kapsamında kukla gösterileri, maske atölyesi, çocuk yogasına kadar birçok eğlenceli aktivite minik misafirlerini bekliyor.

"Hayata Yepyeni Bir Tat" sloganı ve sıra dışı konsepti ile ilklere ev sahipliği yapan Watergarden İstanbul'da yeni festival alanı Festgarden'da birbirinden eğlenceli aktiviteler minik ziyaretçileri bekliyor.

26-27-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Kids & Toys Garden etkinliği kapsamında üreticilik atölyesinden kukla gösterilerine; maske atölyesinden çocuk yogasına kadar birçok eğlenceli aktivite ve atölye çalışmaları ile minik misafirleri eğlence dolu 3 gün bekliyor. Mutfak, dans ve perküsyon atölyeleri ile de el becerilerini geliştirecek minikler mini disko ile çılgınca eğlenmenin tadına varacak. Saat 13.00'da başlayıp 18.00'a kadar sürecek etkinlikler tüm ziyaretçilere açık ve ücretsiz olacak. - İSTANBUL
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:22 Kaynak: İHA
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