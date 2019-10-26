Son Dakika Haberleri: 'Waterproof' seyirciyle buluştu
Son Dakika Magazin 'Waterproof' seyirciyle buluştu

'Waterproof' seyirciyle buluştu

34 dakika önce

Aslı İnandık, Bala Atabek, Başak Daşman, Hande Doğandemir ve İdil Sivritepe'nin rol aldığı oyuna sanat dünyasının ilgisi büyük oldu.

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Aslı İnandık, Bala Atabek, Başak Daşman, Hande Doğandemir ve İdil Sivritepe'nin rol aldığı oyuna sanat dünyasının ilgisi büyük oldu.


Galaya katılanlar arasında Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Şükran Ovalı, Hasibe Eren, Bora Akkaş, İbrahim Selim, Nilperi Şahinkaya, Nur Fettahoğlu, Serkan Altunorak, Dolunay Soysert gibi birçok ünlü sima da vardı.


1966'da Galler'de gerçekleşen, dünya tarihinin en büyük madencilik kazalarından sayılan "Aberfan Faciası"ndan esinlenilerek kaleme alınan "Waterproof", dünyada yaşanan felaketlerin sadece başına gelen insanlar için değil zamandan, olaydan, kişilerden ve cinsiyetlerden bağımsız tüm insanlar için "felaket" olduğunu vurguluyor. Yönetmenliğini Çağ Çalışkur'un üstlendiği oyun 5, 6, 20, 21 ve 26 Kasım'da yine aynı adreste tiyatroseverlerle buluşacak.

Hande Doğandemir, İdil, Bala, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:09 
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