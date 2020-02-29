Watford 3-0 Liverpool - Son Dakika
Son Dakika Spor Watford 3-0 Liverpool - Son Dakika Spor

Watford 3-0 Liverpool

25 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, Watford ile deplasmanda karşı karşıya geldiVicarage Road'da oynanan karşılaşmayı Watford 3-0'lık skorla kazandı ve Liverpool'un 18 maçlık galibiyet ile 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

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İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, Watford ile deplasmanda karşı karşıya geldi


Vicarage Road'da oynanan karşılaşmayı Watford 3-0'lık skorla kazandı ve Liverpool'un 18 maçlık galibiyet ile 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.


Watford'a galibiyeti getiren goller 54. ve 60. dakikalarda Sarr ile 72. dakikada Deeney'den geldi.


Bu sonucun ardından lider Liverpool, ligde 26 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 79 puana yükselerek, 22 puan farkla liderliğini sürdürdü. Ligde kalma savaşı veren Watford ise 5 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi.


Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:58 
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