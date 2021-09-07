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Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek - Son Dakika

Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek

07.09.2021 18:49

Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan'ın forma numarası netlik kazandı. Milli futbolcu, İngiliz ekibinde 18 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'yle yolları ayıran Ozan Tufan, hep hayalini kurduğu Premier Lig'e transfer oldu. Milli futbolcu, Watford'la anlaşma imzalarken takımda giyeceği forma numarası da belli oldu.

FORMA NUMARASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Watford'un resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Ozan Tufan'ın 18 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Milli aranın ardından Watford'a katılacak olan Ozan'ın kısa süre içinde ilk 11'de kendisine yer bulması bekleniyor.

Ozan Tufan, Watford'da 18 numaralı formayı giyecek
Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Watford, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek - Son Dakika Spor


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