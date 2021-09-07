Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek

Fenerbahçe'yle yolları ayıran Ozan Tufan, hep hayalini kurduğu Premier Lig'e transfer oldu. Milli futbolcu, Watford'la anlaşma imzalarken takımda giyeceği forma numarası da belli oldu.

FORMA NUMARASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Watford'un resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Ozan Tufan'ın 18 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Milli aranın ardından Watford'a katılacak olan Ozan'ın kısa süre içinde ilk 11'de kendisine yer bulması bekleniyor.