Watford'da Deulofeu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Watford'da Deulofeu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Son Dakika Spor

Watford'da Deulofeu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'un İspanyol futbolcusu Gerard Deulofeu, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Watford'da Deulofeu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'un İspanyol futbolcusu Gerard Deulofeu, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Watford Kulübü, ligdeki Liverpool maçında sakatlanan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Deulofeu'nun sağ dizinde menisküs ve ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini duyurdu.

Deulofeu'nun dizinden operasyon geçireceği ve sezonu kapattığı belirtildi.

Sahalara dönmesinin en az 6 ay sürmesi beklenen İspanyol futbolcu, bu sezon takımıyla 30 maça çıktı ve 4 gol attı.

Ligde Liverpool'u 3-0 mağlup eden Watford, rakibinin 44 maçlık yenilmezlik serisine son vermişti.

Gerard Deulofeu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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