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Watford'da teknik direktör Sanchez Flores ile yollar ayrıldı
6 saat önce
İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da İspanyol teknik direktör Quique Sanchez Flores'in görevine son verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:56 Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da İspanyol teknik direktör Quique Sanchez Flores'in görevine son verildi.
Watford Kulübü, yaklaşık 3 aydır görevde bulunan 54 yaşındaki teknik direktör Sanchez Flores ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Teknik direktörlük kariyerinde Getafe, Valencia, Benfica, Atletico Madrid, Espanyol gibi takımları çalıştıran Sanchez Flores, eylül ayında Watford'da ikinci kez göreve getirilmişti.
Premier Lig'de 14 haftada 8 puan toplayan Watford, son sırada bulunuyor.
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