Watford'da teknik direktörlüğe Nigel Pearson getirildi

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da Quique Sanchez Flores'ten boşalan teknik direktörlük görevine Nigel Pearson getirildi.

Watford Kulübü, 56 yaşındaki İngiliz teknik direktör Pearson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Daha önce ülkesinde Southampton, Leicester City, Hull City ve Derby County'yi çalıştıran Pearson, son olarak Belçika'nın Leuven ekibinde görev yapmıştı.

Bu sezon Javi Gracia ve Sanchez Flores'ten sonra üçüncü teknik direktörün görev alacağı Watford, Premier Lig'de 15 haftada topladığı 8 puanla son sırada bulunuyor.