Watford Kupada Finale Çıktı
27 dakika önce
İngiltere Federasyon Kupası'nda Watford, normal süresi 2-2 tamamlanan maçta Wolverhampton Wanderers'ı uzatma devreleri sonucu 3-2 yenerek finale yükseldi.
İngiltere
Federasyon Kupası'nda Watford, normal süresi 2-2 tamamlanan maçta Wolverhampton Wanderers'ı uzatma devreleri sonucu 3-2 yenerek finale yükseldi.
Başkent Londra
'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupanın yarı final mücadelesinde Watford ile Wolverhampton karşılaştı.
Wolverhampton, 36. dakikada Matt Doherty ve 62. dakikada Raul
Jimenez'in golleriyle ilk devreyi 2-0 önde kapattı. Watford, 79. dakikada Gerard Deulofeu
ve 90+4. dakikada penaltıdan Troy
Deeney'nin kaydettiği gollerle durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.
Mücadelenin 104. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Deulofeu, Watford'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Watford, 18 Mayıs
'ta oynanacak finalde Manchester City
'nin rakibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:58 Kaynak: AA
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