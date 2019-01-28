Son Dakika Haberleri: Wattozz' Malezya'da Tanıtıldı

Wattozz' Malezya'da Tanıtıldı

13 dakika önce

Elektroşok silahı yerli üretim 'Wattozz' Malezya'da ilk uluslararası lansmanını gerçekleştirdi.

Wattozz' Malezya'da Tanıtıldı, System.String[]
Elektroşok silahı yerli üretim 'Wattozz' Malezya'da ilk uluslararası lansmanını gerçekleştirdi.

Dünyanın ilk ve tek kablosuz elektroşok silahı yerli üretim 'Wattozz' Malezya'da ilk uluslararası lansmanını gerçekleştirdi. Silahın üretici firması Albayraklar Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada lansmana Güney Doğu Asya basının büyük ilgi gösterdiği vurgulandı.

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ve şirketin CEO'su Sertan Ayçiçek'in katıldığı lansmana; Malezya emniyet güçleri, askeri üst düzey yetkilileri, üst düzey bürokratlar ve Malezya ordusundan çok sayıda temsilci katıldığı aktarıldı. Yapılan organizasyonda silahın otoritelerden tam not aldığı da belirtildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Asya, Güney Doğu, Malezya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor

Türkiye Kasım Ayında İran'dan Petrol Alımını Durdurdu Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 12:45:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Wattozz' Malezya'da Tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]