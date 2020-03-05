Wayne Rooney, Manchester United'a karşı! iddaa'da Derby'nin galibiyetine... - Son Dakika
Son Dakika Spor Wayne Rooney, Manchester United'a karşı! iddaa'da Derby'nin galibiyetine... - Son Dakika Spor

Wayne Rooney, Manchester United'a karşı! iddaa'da Derby'nin galibiyetine...

7 saat önce

Bu bir ilandırDERBY - MANCHESTER UNITEDBaşında Phillip Cocu, oyun merkezinde Wayne Rooney olan Derby County, Lig Kupası'na erken havlu atmıştı ama Federasyon Kupası'nda önce Crystal Palace'ı deplasmanda devirdi, ardından da Northampton'ı saf dışı bırakıp adını Son 16'ya yazdırdı.

Wayne Rooney, Manchester United'a karşı! iddaa'da Derby'nin galibiyetine..., System.String[]

Bu bir ilandır


DERBY - MANCHESTER UNITED


Başında Phillip Cocu, oyun merkezinde Wayne Rooney olan Derby County, Lig Kupası'na erken havlu atmıştı ama Federasyon Kupası'nda önce Crystal Palace'ı deplasmanda devirdi, ardından da Northampton'ı saf dışı bırakıp adını Son 16'ya yazdırdı.


Orta sahadan Tom Huddlestone, Duane Holmes ve Krystian Bielik sakat.


Cocu'nun Rooney'nin yanında Graeme Shinnie ile Max Bird'e görev vermesi bekleniyor.


Premier Lig'de son 4 maçını kaybetmeyen Manchester United ise Federasyon Kupası'nda Wolves'u tekrar maçıyla elemişti, bir sonraki turda da Tranmere'ye acımamış ve 6-0'la gövde gösterisi yapmıştı.


Paul Pogba ve Marcus Rashford'un sakatlıkları sürüyor, Aaron Wan-Bissaka maç saati netleşecek.


Jose Mourinho (Man Utd) ile Frank Lampard'ı (Derby) karşı karşıya getiren son kapışmalarında, geçtiğimiz sezon, İngiltere Lig Kupası'nda turu geçen taraf penaltılarla Derby olmuştu.


Üyelerin %63'ten fazlası Kırmızı Şeytanlar'ın turu 90 dakika içerisinde geçeceğine inanıyor.


Derby'nin sezon başından beri savunma problemlerini halledemediği bir gerçek!


Manchester United rotasyonlu bir kadroyla oynayacaktır ama yine de skor üretirler.


Wayne Rooney'den Derby formasıyla müthiş bir frikik golü! İzleyelim...


Crystal Palace, Phillip Cocu, Wayne Rooney, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:09 
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