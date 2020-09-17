Dünya Bankası'nın (WB) Baş Ekonomisti Carmen Reinhart, küresel ekonominin Covid-19 pandemisi etkilerinden toparlanmasının beş yıl kadar sürebileceği uyarısı yaptı.

Madrid'de düzenlenen bir konferansa uzaktan katılan Reinhart, "Sınırlamalar kalkınca hızlı bir toparlanma olacaktır; ancak, ekonominin tamamen toparlanması beş yıl kadar sürebilir" dedi.

Reinhart salgının neden olduğu resesyonun bazı ülkelerde diğerlerinden daha uzun süreceğini ve yoksul ülkelerin varlıklı ülkelere kıyasla daha çok etkileneceğine dikkat çekti.

Reinhart küresel yoksulluk oranının yaşanan kriz nedeniyle son 20 yılda ilk kez artacağını da ekledi.