Son Dakika Haberleri: Wbc Başkanı Sulaiman'dan Eyüp Gözgeç'e Ziyaret

Wbc Başkanı Sulaiman'dan Eyüp Gözgeç'e Ziyaret

27 dakika önce

Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i makamında ziyaret etti.

Wbc Başkanı Sulaiman'dan Eyüp Gözgeç'e Ziyaret, System.String[]
Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i makamında ziyaret etti.

Federasyondan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ziyarette başkan Sulaiman'ın yanı sıra süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li rakibine yenilen boksör Avni Yıldırım ve menajeri Ahmet Öner de yer aldı.

Ziyaret nedeniyle memnun olduğunu belirten başkan Gözgeç, Sulaiman'a plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:32 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Eyüp Gözgeç, Spor
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