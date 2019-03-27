Wbc Başkanı Sulaiman'dan Eyüp Gözgeç'e Ziyaret
27 dakika önce
Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i makamında ziyaret etti.
Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç
'i makamında ziyaret etti.
Federasyondan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ziyarette başkan Sulaiman'ın yanı sıra süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD
'li rakibine yenilen boksör Avni Yıldırım
ve menajeri Ahmet Öner
de yer aldı.
Ziyaret nedeniyle memnun olduğunu belirten başkan Gözgeç, Sulaiman'a plaket takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:32 Kaynak: AA
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