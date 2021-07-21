16 takımın kozlarını paylaşacağı WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası için nefesler tutulmuş durumda. Bugün saat 19:00 itibariyle başlayacak olan mücadelelerde toplamda 16 takım zafere giden yolda birbirleri ile mücadele edecekler. Takımlar 20.000 TL değerindeki ödül havuzundan da paylarına düşeni almak için de ter dökecekler.
Katılan takımların listesi ise şu şekilde:
Miramar, Erangel ve Taego haritasında oynanacak maçlarda sunucu koltuğunu ise Utku "utimikk" Taşyürek ve Buğrahan "Wreckage" Şevke paylaşacak. Mücadeleler ise PUBG Türkiye'nin resmi Twitch kanalı üzerinden yayınlanacak.
Son Dakika › Gamegar › WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası bugün başlıyor - Son Dakika