WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası bugün başlıyor - Son Dakika

WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası bugün başlıyor

WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası bugün başlıyor
Son Güncelleme: 22.07.2021 01:06

WD Black sponsorluğunda düzenlenen ve nefes kesen mücadelelere sahne olacak olan WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası için artık yalnızca saatler kalmış durumda.

16 takımın kozlarını paylaşacağı WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası için nefesler tutulmuş durumda. Bugün saat 19:00 itibariyle başlayacak olan mücadelelerde toplamda 16 takım zafere giden yolda birbirleri ile mücadele edecekler. Takımlar 20.000 TL değerindeki ödül havuzundan da paylarına düşeni almak için de ter dökecekler.

Bu Ödül Havuzundan İlk 8 Takıma Dağıtılacak Ödüller

  1. 9.000 TL
  2. 4.500 TL
  3. 2.500 TL
  4. 1.500 TL
  5. 750 TL
  6. 750 TL
  7. 500 TL
  8. 500 TL

Katılan takımların listesi ise şu şekilde:

  • 1907 Fenerbahçe
  • 836 Pizza Locale
  • AYGAZ
  • BBL
  • Dijirad Esports
  • GEAR UP
  • Hive'X Esports
  • HOWL
  • KAFALAR Esports
  • Oyun Hizmetleri Merkezi Espor
  • Orgless
  • OtherSide Esports
  • RARE Esports
  • SAV4GE
  • Supermassive Blaze Esports
  • XFlow Esports

Miramar, Erangel ve Taego haritasında oynanacak maçlarda sunucu koltuğunu ise Utku "utimikk" Taşyürek ve Buğrahan "Wreckage" Şevke paylaşacak. Mücadeleler ise PUBG Türkiye'nin resmi Twitch kanalı üzerinden yayınlanacak.

Kaynak: Playerbros

Türk Lirası, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası bugün başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası bugün başlıyor - Son Dakika
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