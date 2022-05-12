We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı açıldı - Son Dakika

İzmir'de We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de törenle açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve Efor Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarda, geri dönüşüm alanında özel sektör ve yerel yönetimler bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, doğayla, geçmişle, gelecekle uyumu temel alan döngüsel şehir anlayışının hayat bulduğu bir İzmir için çalıştıklarını söyledi.

İzmir'de atıkları henüz kaynağındayken ayrıştıran "İzdönüşüm Projesi"ni başlattıklarını kaydeden Soyer, projeyle ambalaj atıklarını çöpe gitmeden ekonomiye kazandıracaklarını ifade etti. Soyer, "Önümüzdeki yaz aylarında tamamlanacak sürecin sonunda İzmir nüfusunun 3'te 1'inin ambalaj atıklarını çöpe gitmeden ekonomiye kazandırmış olacağız. İzmirlileri ambalaj atıklarını çöp yerine geri dönüşüm kutularına atmaya teşvik edeceğiz." dedi.

Projenin ekonomik ve ekolojik boyutu kadar toplumsal boyutu olduğunu dile getiren Soyer, şöyle konuştu:

"Bu değerli görevde yer alacak iş gücünü sağlamak amacıyla sokak toplayıcısı kardeşlerimizi istihdam etmeye başladık. Onlara sadece iş olanağı sağlamıyor aynı zamanda ömürleri boyunca çöpü karıştırma zorunluluğundan kurtarıyoruz. Daha iyi ekonomik şartlar, kalitesi yüksek yaşam ve sağlıklı bir iş olanağı sunuyoruz."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise geçmişte doğaya hunharca davranılmasının cezasını bugünlerde herkesin çektiğini söyledi.

Son dönemde "Çöp merkezi Adana" şeklinde haberler yapıldığına değinen Karalar, şunları kaydetti:

"İngiltere'nin çöpleri Adana'ya geldi mi? Geldi, evet. Hakikaten çok büyük bir infial oldu. İşletmeler daha ucuza Avrupa'dan atıkları ithal ettiler, işlediler ve onun kalan atığını verimli toprağa atmaya kalktılar. İşte biz orada devreye girdik. Çevre İl Müdürlüğü ile çalışarak bunu engelledik. Şu anda ithalat yasak değil, İngiltere'den hala atık gelmeye devam ediyor ama bunu işletmeler işleyip atıklarını imha ediyor."

Kurultay da gerçekleştirildi

We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı kapsamında 18. Küresel Isınma Kurultayı, "Daha Yaşanılabilir Kentler İçin Geri Dönüşüm Olmazsa Olmaz" konu başlığı altında gerçekleştirildi.

Fuarda, Türkiye, Almanya ve Romanya'dan toplam 120 katılımcı firma stant açtı.

Fuarda, atık bertaraf tesisleri, çamur, çürütme, kurutma ve sterilizasyon, analiz cihazları ve araştırma laboratuvarları, depolama firmaları, taşıma firmaları, enerji, yenilenebilir enerji ve biyogaz teknolojileri firmaları, güneş enerjisi teknolojisi ve ısı geri kazanım firmaları, geri dönüşüm teknolojileri, hava, toprak, gürültü kirliliği kontrol teknolojileri firmaları, atık su ve atık su teknolojileri, kentsel temizlik araçları, ekipmanları ve teknolojileri firmaları, altyapı hizmetleri, damla sulama firmaları, plastik ham madde satıcıları yer alıyor.

İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ile Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Geri Dönüşüm Yarışması da düzenleniyor.

Fuar, 14 Mayıs'a kadar açık kalacak.