We Raise Gaming, Sirius kadrosunu duyurdu! - Son Dakika
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We Raise Gaming, Sirius kadrosunu duyurdu!

18.07.2021 22:42
We Raise Gaming, Sirius kadrosunu duyurdu!

Espor scouting organizasyonu adıyla hayata geçen We Raise Gaming, Sirius kadrosunu duyurdu.

Organizasyonun duyurduğu kadroya göz attığımızda ise gözümüze yabancı gelmeyen birçok isimle karşılaşıyoruz. Oyuncuların bazılarını VALORANT ile tanırken bazılarının CS: GO'dan geçiş yaptığını görüyoruz.

We Raise Gaming Sirius Kadrosu

  • Xyology
  • Fury
  • Jaqara
  • Wenaxy
  • Pachenko

Tecrübeyle yeteneğin harmanlandığı kadrodan beklenti yüksek gibi görünüyor. Kadronun oyuncularına bireysel olarak göz attığımızda gerçekten iyi bir kadro gibi görünürken acaba takım kimyası olarak uyum sağlanabilecek mi?

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, kadroya gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz!

YORUMLAR
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Kaynak: Playerbros

CS: GO, Espor, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar We Raise Gaming, Sirius kadrosunu duyurdu! - Son Dakika

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