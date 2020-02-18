"WeAreNATO" kampanyası lansman etkinliği (2)
7 saat önce
İletişim Başkanlığının koordinasyonundaki "WeAreNATO" kampanyası, İzmir'de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:42 Kaynak: AA
İletişim Başkanlığının koordinasyonundaki "WeAreNATO" kampanyası, İzmir'de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
Türkiye'nin NATO'ya katılımının 68. yıl dönümü olan 18 Şubat tarihi dolayısıyla bugün gerçekleştirilen kampanyanın lansmanı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı. (2)
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