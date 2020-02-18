"WeAreNATO" kampanyası lansman etkinliği (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'WeAreNATO' kampanyası lansman etkinliği (3) - Son Dakika

"WeAreNATO" kampanyası lansman etkinliği (3)

7 saat önce

İletişim Başkanlığının koordinasyonundaki "WeAreNATO" kampanyası, İzmir'de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

İletişim Başkanlığının koordinasyonundaki "WeAreNATO" kampanyası, İzmir'de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Türkiye'nin NATO'ya katılımının 68. yıl dönümü olan 18 Şubat tarihi dolayısıyla bugün gerçekleştirilen kampanyanın lansmanı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı.

WeAreNATO kampanyası lansman etkinliği (3)

Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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