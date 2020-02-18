'Wearenato' kampanyasının lansmanı izmir'de yapıldı - Son Dakika

'WeAreNATO' kampanyasının lansmanı İzmir'de yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonundaki 'WeAreNATO' kampanyasının lansmanı İzmir'de gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, " Türkiye, NATO'ya doğrudan yaptığı katkılarla ve başta terörizm olmak üzere, güncel güvenlik sınamalarıyla yürüttüğü kapsamlı ve kararlı mücadeleyle, Avrupa- Atlantik coğrafyasının, dolayısıyla müttefiklerinin güvenliğine önemli ölçüde katma değer sağlamaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonundaki 'WeAreNATO' kampanyasının lansmanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya NATO yetkililerinin yanı sıra İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem ve çok sayıda üst düzey askeri yetkili katıldı. Toplantıda konuşan Çağatay Özdemir, "Türkiye'nin ittifaka üye olduğu 1952 yılından bu yana NATO, ülkemizin güvenliğinin temininde önemli bir role sahip olmuş ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla iş birliği hedefimize muhtelif açılardan kayda değer katkılarda bulunmuştur. Bu 68 yıl boyunca ülkemiz, NATO'nun sınırlarını başarıyla korumuş ve ittifakın değerleri ile prensiplerine sahip çıkmıştır. NATO üyeliğimiz ülkemizin güvenliğine de önemli katkılar sağlamıştır" dedi.

Çağatay Özdemir, "Günümüzde, terörizm, bölgesel istikrarsızlıklar, aşırıcılık, kitlesel göç, uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu asimetrik güvenlik risk ve tehditleri ortaya çıkardı. Terörizmin ittifakın güvenliği için en ciddi tehditlerden birini teşkil ediyor" diye konuştu. Bugün, ittifak dayanışmasına ve siyasi birliğine her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Özdemir, "Ülkemiz jeopolitik konumu nedeniyle coğrafyasında meydana gelen gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Çatışmalara ve çeşitli istikrarsızlıklara sahne olan bu kritik coğrafyada zorluklarla karşılaşsa bile sorumluluk almakta ve bölgesindeki güvenliğin temininde kritik rol üstlenmektedir. Türkiye terörle mücadelesini NATO'nun 'demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü' ilkeleri temelinde ve 'bölgesinde istikrar ve refahın geliştirilmesi' kapsamında yürütmektedir. Terörizmle mücadele konusunda müttefiklerle iş birliğine açık olan Türkiye, ittifak içerisinde PKK/ YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere birden çok terör örgütüyle eş zamanlı olarak sahada göğüs göğüse mücadele eden tek ülkedir" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE TAM ANLAMIYLA BAĞLI KALMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Özdemir, "Terörizmle mücadele bağlamında ittifak bünyesindeki temel hedefimizi NATO'nun müttefiklerin terörizmle mücadele gayretlerine daha somut ve görünür katkı yapması oluşturmaktadır. Nitekim bu yöndeki beklentilerimiz, her vesileyle NATO platformunda da dile getirilmektedir. Türkiye, NATO'ya doğrudan yaptığı katkılarla ve başta terörizm olmak üzere, güncel güvenlik sınamalarıyla yürüttüğü kapsamlı ve kararlı mücadeleyle, Avrupa- Atlantik coğrafyasının, dolayısıyla Müttefiklerinin güvenliğine önemli ölçüde katma değer sağlamaktadır. Türkiye, 68 yıl olduğu gibi bundan sonra da güvenilir bir müttefik olarak NATO'ya katkı sağlamaya kararlı olup, ittifak yükümlülüklerine tam anlamıyla bağlı kalmaya devam edecektir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK ENDİŞELERİ NATO TARAFINDAN GAYET İYİ ANLAŞILMAKTA'

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem ise konuşmasında, günümüzde karmaşık güvenlik ortamı içinde hibrit taktiklere sıklıkla başvurulduğunu söyledi. İldem, şöyle devam etti:

"Artık günümüzde barış ile bunalım arasındaki çizgini de giderek keskinleşmekten ziyade flulaştığını görmekteyiz. Bu müttefik ülkeleri de gerek siber saldırılar gerek hibrit taktikler konusunda yeteneklerini geliştirecek çabalara sevk etmiştir. Terörizm Türkiye bakımından son derece önem verilen bir konudur. Ama bu ittifak açsından da aynı şekilde önemli mücadele verilmesi gereken bir sınamadır. Terörden en çok çekmiş bir müttefik varsa o Türkiye'dir terör nedeniyle büyük kayıplar yaşamıştır. Aslında Türkiye komşu olduğu coğrafyalardaki çalkantılardan kaynaklanan sınamaları en fazla hisseden müttefik ülkedir. Bugün 4 milyon dolayında evinden yurdundan edilmiş insana kendi imkanlarıyla evsahipliği yapmakta onların günlük yaşamlarını insani ölçüde sürdürmeleri mümkün kılacak imkanları seferber etmektedir. Bu takdirle karşılanmaktadır. Keza terörizm konusundaki Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri NATO tarafından gayet iyi anlaşılmakta ve Türkiye'nin terör mücadelesindeki kayıpları karşısında dayanışma içerisinde olunduğu ortaya koyulmaktadır."