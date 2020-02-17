"WeAreNATO" kampanyasının lansmanı yarın İzmir'de düzenlenecek

İletişim Başkanlığının koordinasyonundaki "WeAreNATO" kampanyası, yarın İzmir'de yapılacak etkinlikle tanıtılacak.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO ile yürütülen kampanyanın lansmanı için Türkiye'nin NATO'ya katılımının 68. yıl dönümü olan 18 Şubat tarihi seçildi.

İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğindeki etkinlik, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Türkiye'nin NATO'ya, NATO'nun Türkiye'ye katkılarının ele alınacağı "Türkiye'nin NATO'ya Üyeliğinin 68. Yılı: Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" başlıklı panelin düzenleneceği etkinlikte, lansmana özel hazırlanan videonun gösterimi yapılacak.



NATO tarafından 2016-2017 İletişim Stratejisi'nin bir parçası olarak başlatılan "WeAreNATO" kampanyası, NATO ve NATO'nun küresel güvenlikteki rolü ve faaliyetleri hakkında, üye ülkelerde farkındalık oluşturmayı ve özellikle genç kesimi bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca NATO nezdinde misyon ve operasyonlara katkı yapan ilk 5 ve küresel bütçeye katkı yapan ilk 8 ülke içinde yer alan Türkiye'nin, bu yöndeki çalışmalarının ve NATO'nun Türkiye'ye katkılarının bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

"WeAreNATO" kampanyası

Kampanya; müttefik ülkeler arasındaki birlik ve dayanışma ruhunun, ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarının barış ve güvenliğine yaptığı katkıyı vurgulamayı, NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenliğinde oynadığı merkezi ve önemli rolün anlatılmasını ve ittifakın barışı temin etmek için diplomasi, askeri güç ve teknoloji alanlarında kullandığı mekanizmaları tanıtmayı amaçlıyor.

NATO müttefikleri tarafından uygulanan ve NATO'nun teknik yardımıyla desteklenen "WeAreNATO", katılımcı ülkelerin, NATO'nun faydalarını kendi kamuoylarına anlatma sürecinde proaktif rol oynamalarını teşvik ediyor.

İlk yılında, NATO'nun görevlerini ve önemini, NATO hakkında az ya da hiçbir bilgisi olmayan kişilere anlatma hedefiyle pilot olarak seçilen ülkelerde ( Birleşik Krallık, Kanada, Portekiz, Romanya, Slovakya) uygulanan kampanyaya daha sonra Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Karadağ gibi bazı üye ülkeler de katıldı.

Türkiye ise kampanyaya Eylül 2019'da dahil oldu.

Kampanya ülkelerinde süreç, strateji oluşturmaya ve değerlendirme yapmaya imkan veren OASIS modeline göre planlanıyor. Ülkelere özgü kampanya mesajları; hedef kitlenin ihtiyaçlarına, perspektifine ve bağlama göre değişiyor.