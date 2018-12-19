Web Dünyasının Derinliklerinde Neler Var?

Derin internet ve karanlık internet hakkında ortalıkta dolaşan ve güvenilirliği olmayan bilgilere hemen hemen her gün maruz kalıyoruz. Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, web dünyasının derinliklerinde yatan, gizemini koruyan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüzde 4'ünü kullanıyoruz

Derin internet kavramı için buzdağının görünmeyen yüzü olarak tanımlanıyor. Bugün bizim bildiğimiz ve kullandığımız internetin sınırları, internet dünyasının sadece yüzde 4'lük bir dilimini oluşturuyor. Geri kalan kısmı ise deep web ve dark web olarak ifade ediliyor. İnternet dünyası tek bir boyuttan oluşmuyor ve katman katman derinlere inilebiliyor. Web dünyasında bu katmanlara inmek için bazı yöntemler bulunuyor. Ancak bu yöntemler tek başına yeterli olmuyor. İnternetin derinliklerinde yer almak için konuyla ilgili kişisel becerilerin gelişmiş olması gerekiyor.

Gizli birçok tehdit

Web dünyasının derinliklerine giriş yapmak için genellikle Tor Browser tercih ediliyor. Bu arama motorunun tercih edilmesindeki en büyük sebep ise IP adreslerine anlık konumlar verebilmesi ve kişiyi web dünyasında anonim biri yapmasından kaynaklanıyor. Ancak zararlı yazılımlar, casus yazılımlar, virüsler, fidye yazılımları gibi birçok tehdit ile karşılaşmanın söz konusu olduğu unutulmamalı.

Suç işlemiş sayılabilirsiniz

Derin internete girmek suç mu sorusu en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Tor Browser kullanmak ve derin internete girmenin hiçbir yasal yaptırımı bulunmuyor. Kısacası derin internete girmek tamamıyla yasal. Ancak derin internetteki eylemler genelde illegal faaliyetler olarak adlandırılıyor. Giriş yasal olsa dahi kullanım amacınıza göre suç işlemiş sayılabiliyorsunuz.

Derin dünyanın dili İngilizce

Web dünyasının derinliklerine indiğinizde İngilizce dilinin çok önemli olduğunu göreceksiniz. Derin internette bulunan kaynakların ve gerçekleştirilen eylemlerin birçoğu İngilizce dili ile gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla derin internette tutunmanın en büyük şartlarından birisi de iyi derece İngilizce bilgisine sahip olmaktan geçiyor.

Uygunsuz ve illegal içerikler

İllegal olan her şeye derin internette rastlamak mümkün. Derin internette genellikle illegal ve şiddet temalı içerikler yer alıyor. Bunun yanı sıra toplumsal olarak önemli mevkilerde bulunan kişiler hakkında da bilgiler bulunuyor. Öte yandan yasadışı işler için gerekli bağlantılara da derin internet aracılığıyla ulaşmak mümkün.