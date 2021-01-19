Web Of Science Listesine Türkiye'den giren tek bilim insanı - Son Dakika

Web Of Science Listesine Türkiye'den giren tek bilim insanı

19.01.2021 10:07
Web Of Science Listesine Türkiye'den giren tek bilim insanı, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Emre Bora, Web of Science Yüksek Atıflı Bilim İnsanları Listesine 2020 yılında Türkiye'den giren tek bilim insanı oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Emre Bora, Web of Science Yüksek Atıflı Bilim İnsanları Listesine 2020 yılında Türkiye'den giren tek bilim insanı oldu. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görevli olan Bora, şizofreni ve bilişsel sinirbilim alanında çalışmalar yürütüyor.

Web of Science, belirlenen 21 bilim dalında, dünyada kendi alanına son 10 yıldaki çalışmalarıyla en çok etkisi olan bilim insanlarını seçerek Yüksek Atıflı Bilim İnsanları Listesini yayınlıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Emre Bora da, son 5 yıldır yer aldığı Web Of Science Yüksek Atıflı Bilim İnsanları Listesine 2020 yılında Türkiye'den giren tek bilim insanı oldu.

REKTÖR HOTAR'A ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Ergene ile birlikte DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret eden Doç. Dr. İbrahim Emre Bora, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye'yi ve Dokuz Eylül Üniversitesini başarılı çalışmalarıyla temsil eden Doç. Dr. Bora'ya çalışmalarında destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

2006'da Avustralya Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Endeavour ödülüyle Melbourne Üniversitesine çalışmalar yapmak için gittiğini söyleyen Doç. Dr. İbrahim Emre Bora, "10 yıl çalışmalarımı sürdürdükten sonra 2016'da TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığının (BİDEB) yurda dönüş programıyla Türkiye'ye döndüm. Uzmanlık eğitimimden başlayarak, araştırmalarımla kongrelerden, şizofreni ve bipolar bozuklukla ilgili örgütlerden çeşitli ödüller aldım. Şu sıralar TÜBİTAK 1001 destekli yürüttüğümüz bir projede, şizofreni-bipolar bozukluk spektrumunda erken prognostik belirteçleri çalışıyoruz; Ayrıca, multipl skleroz, hareket bozuklukları gibi nörolojik hastalıklarda, bu alanda çalışan değerli akademisyenlerimizle, sosyal biliş alanında iş birliği yaptığımız çalışmalar sürmekte. Tübitak BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programında da destek almaya hak kazandık" dedi.

Çalışmalarında, şizofreni ve bipolar bozukluk olmak üzere psikiyatrik hastalıkların erken tanısı konusuna odaklandığını belirten Doç. Dr. Bora, "Bilişsel sinirbilimci olarak, farklı psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda gözlenen nörobilişsel ve sosyal bilişsel bozuklukları incelemeye ve bu bozuklukların beyin yapısındaki ve fonksiyonundaki gelişimsel veya sonradan oluşan anormalliklerle ilişkisini araştırmaya odaklanıyorum. Son yıllarda, şizofreni ve bipolar bozukluğun (manik-depresif) farklı tiplerini gençlerde erken evrede tanımak, hastalığın seyrini öngörmek ve kişi çok fazla kayba uğramadan müdahale etmekle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bu amaçla bölümümüzde Psikiyatride Erken Tanı ve Nörogelişim Polikliniğini kurduk. Üniversitemizin desteği ile Gençlerde Ruhsal Hastalıklara Erken Müdahale Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına öncülük etmeyi hedefliyorum. Üniversitemizin Sinirbilimler Anabilim Dalında, dünyayla rekabet edebilecek bir Sosyal Afektif ve Bilişsel Sinirbilim Laboratuvarı kurmayı ve kendi öğretim üyesi kadrosu olacak şekilde gelişmesine katkıda bulunmayı umuyorum" diye konuştu.

-İHA-

Öğretim Üyesi, İbrahim Emre, Bora Füzesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Web Of Science Listesine Türkiye'den giren tek bilim insanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Köylülerin su ararken bulduğu fosiller 10 milyon yıl öncesine ait mamutların kemikleri olabilir Kayan minibüsü durdurmak isterken metrelerce sürüklendi! Sürücünün ölümden döndüğü o anlar kamerada NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede FBI'ı harekete geçiren iddia: Kongre işgali sırasında çalınan Pelosi'nin bilgisayarı Rusya'ya satıldı Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu Sıcaklığın -17 dereceye kadar düştüğü Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu
"Mesut'la görüştünüz mü?" sorusuna Erol Bulut'tan esprili yanıt         
10:09
Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı         
09:52
Sosyal medyadan, eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı Sosyal medyadan, eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı         
09:44
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Çocuk parkında kan donduran görüntü: 2 kurşunla öldürülmüş cansız beden bulundu Çocuk parkında kan donduran görüntü: 2 kurşunla öldürülmüş cansız beden bulundu         
09:10
Rus bilim insanı uyardı: Uyku eksikliği koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırıyor Rus bilim insanı uyardı: Uyku eksikliği koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırıyor         
08:54
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu         
02:19
"Vedat Muriqi dönmeyecek" diyen Ali Koç, transfer için müjde verdi         
23:03
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
20:41
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı         
20:27
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 10:23:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Web Of Science Listesine Türkiye'den giren tek bilim insanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei