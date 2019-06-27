Son Dakika Haberleri: Web sitesi ve alan adları da gayrimenkul gibi değerleniyor
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Web sitesi ve alan adları da gayrimenkul gibi değerleniyor

1 saat önce

İnternette alan adı, hazır web sitesi ve hosting hizmeti veren firmalara son dönemde artan talepler, bu sektörü de gayrimenkul ve borsa gibi yatırım aracına dönüştürdü.

Web sitesi ve alan adları da gayrimenkul gibi değerleniyor, System.String[]
İnternette alan adı, hazır web sitesi ve hosting hizmeti veren firmalara son dönemde artan talepler, bu sektörü de gayrimenkul ve borsa gibi yatırım aracına dönüştürdü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:23 
Ekonomi
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