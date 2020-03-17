"Web Tapu" uygulaması koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Web Tapu' uygulaması koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirildi - Son Dakika

"Web Tapu" uygulaması koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirildi

6 saat önce

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce geçen yıllarda hayata geçirilen "Web Tapu" uygulaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geliştirilerek daha fonksiyonel hale getirildi.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce geçen yıllarda hayata geçirilen "Web Tapu" uygulaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geliştirilerek daha fonksiyonel hale getirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, aldıkları Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşları kalabalıktan uzak tutmak için teknolojik önlemler aldıklarını, Web Tapu uygulamasıyla internet üzerinden alım-satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin yapılabildiğini ifade etti.

Adlı, uygulamanın kullanılması ve mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girilmemesi tavsiyesinde bulunarak "Web Tapu uygulamalarında işlem çok daha hızlı yürüyor, beklemenize gerek olmuyor. Herhangi bir mağduriyetiniz de söz konusu değil. Biz özellikle vatandaşımıza rica ediyoruz, Web Tapu'yu kullansınlar." dedi.

Sistemle ilgili bir problem yaşandığında "Alo 181" veya internet üzerinden randevu alınarak birimlere gidilmesinin önemine işaret eden Adlı, "Randevu saati dışında gelinmesi, birimlerimizde ciddi bir kalabalık oluşması demektir. Bu kalabalık ortamda virüsün, hastalığın yayılma ihtimali çok daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Adlı, uygulamanın kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini aktararak şunları kaydetti:

"Web Tapu uygulaması aslında bir seneye yakındır kullanılıyor. Ancak biz bunun ergonomisini iyileştirdik, kullanımını yaygınlaştıracak şekilde basitleştirdik. Artı, sadece vatandaş değil, kamu kurumları ve şirketler bazında da yeni modüller ilave ettik. Dolayısıyla bu şekilde daha fonksiyonel hale getirdik. Şu anda çok basit bir kullanıma sahip olan bir modülümüzü, herkes çok rahatlıkla kullanabilir."

Adlı, gerekli bilgilerin sisteme girilmesiyle işlemlerin kolaylıkla yapılabildiğini, daha sonra tapuya gelinerek ıslak imza atıldığını ve tapunun kolaylıkla alındığını söyledi.

Memurların vatandaşla temas halinde olduğu tüm birimlerde hijyen kurallarına özen gösterildiğini ve temasın belli aralıkta olması için tedbirler alındığını anlatan Adlı, birimlere temizlik malzemeleri ve maske gönderildiğini de sözlerine ekledi.

Web Tapu uygulaması koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi         
16:28
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin         
15:49
Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması: Bazı temaslarımız oldu, sezon sonu yeniden görüşeceğiz Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması: Bazı temaslarımız oldu, sezon sonu yeniden görüşeceğiz         
15:40
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu         
15:34
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi         
15:29
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi         
15:04
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı         
14:17
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 02:39:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Web Tapu" uygulaması koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]