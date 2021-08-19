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Web Tapu yabancılara açılıyor - Son Dakika

Web Tapu yabancılara açılıyor

19.08.2021 14:53
Web Tapu yabancılara açılıyor, System.String[]

Web tapu sistemi yabancıların erişimine açıldı.

Web tapu sistemi yabancıların erişimine açıldı. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Antalya bu kapsamda pilot bölge olarak seçildi. Bu kapsamda yabancıların taraf olduğu işlemlerde düzenlenecek değerleme raporlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen TADEBİS-WEB TAPU uygulaması başlamış oldu" dedi.

Vatandaşlarımızın ve ticaret sicilinde kayıtlı şirketlerin taşınmazlarını internet ortamından takip edebildiği ve yönetebildikleri sistem olan Web Tapu sistemi artık yabancılara da hizmet verecek. Konu hakkında bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Web tapu sistemi Yabancı Portalına, webtapu.tkgm.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Bu sayfanın sağ üst köşesinde bulunan 'For Foreigner' alanına tıklanarak yabancı portalına erişim sağlanabiliyor. Bu portal sadece Türkiye'de taşınmaz mal edinen yabancıların kullanması için oluşturuldu" dedi.

Sistemin kullanımı

Sistemin kullanımı hakkında da bilgiler veren Özelmacıklı "Sistemi kullanabilmek için öncelikler kayıt oluşturulması gerekiyor. Yabancılar Türkiye'deki GSM operatörlerine kayıtlı olan bir cep telefonu numarasını, mail adreslerini, uyruklarını, pasaport veya yabancı kimlik numaralarını girerek öncelikle bu kaydı kolaylıkla oluşturabilirler. Web Tapu Kullanıcı Kaydı konu başlığı ile kendilerine gelen maili onaylamaları sonrasında portal kullanımı aktif hale getirebiliyorlar. Sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki çoklu dil desteği ile İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde hizmet alabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Taşınmaz değerlemeleri için önemli

Özelmacıklı "Sistem öncelikle yeni devreye alınan yabancı ülke vatandaşlarının yapacağı satış işlemlerinde taşınmaz değerleme başvuruları için kullanılacak. Yabancılar taşınmaz değerleme işlemini başlatmak için sol menüde bulunan "değerleme işlemleri" menüsünden istedikleri işlemi başlatabilecekler. Değerleme takipleri, rapor erişimleri ve yeniden değerleme talepleri bu sayfadan yapılabilecek. TADEBİS sistemine entegre olarak hazırlanan altyapı ile değerleme raporu ödemeleri de sistemden takip edilebilecek" diye konuştu.

Pilot şehir; Antalya

Pilot uygulama kapsamında sadece Antalya ilinde bulunan taşınmazlar için değerleme başvuru işlemlerinin yapılacağını belirten Özelmacıklı, "Antalya bu kapsamda pilot bölge olarak seçildi. Bu kapsamda yabancıların taraf olduğu işlemlerde düzenlenecek değerleme raporlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen TADEBİS - WEB TAPU uygulaması başlamış oldu" dedi. - İSTANBUL

Web Tapu yabancılara açılıyor

Türkiye, Antalya, Emlak, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Web Tapu yabancılara açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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