WeBee ile otellerde temassız dönem başladı - Son Dakika

WeBee ile otellerde temassız dönem başladı

07.12.2020 12:04
WeBee ile otellerde temassız dönem başladı, System.String[]

Korona virüsü salgınından dolayı pek çok sektör olumsuz şekilde etkilenirken, özellikle turizm sektörü durma noktasına geldi.

Korona virüsü salgınından dolayı pek çok sektör olumsuz şekilde etkilenirken, özellikle turizm sektörü durma noktasına geldi. Sosyal mesafenin önemli rol oynadığı ve bulaş riskinin minimuma indirilmesi gerektiği günümüzde WeBee, oteller için temassız müşteri deneyimi sunmaya başladı. WeBee'nin kurucularından Dr. Özgür Zan, uygulamanın misafirler ve oteller açısından avantajlarını anlattı.

Mobil yazılım firması olarak 21 yıldır mobil çözümler üreten Done İletişim ve Bilgi Sistemleri A.Ş.'nin 2016 yılında konaklama sektörü için geliştirdiği platform WeBee, korona virüsü salgının döneminde turizm sektörüne can suyu oldu. 3 milyon dolar yatırım ile geliştirilen WeBee, pandemi nedeniyle oteller tarafından alınması gereken önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırıyor ve müşteri memnuniyetini garantiliyor.

WeBee'nin kurucularından Dr. Özgür Zan, uygulamanın her otelin kendi markası ile kullanılmasına olanak sağladığını vurgulayarak, yurt dışındaki rakiplerine göre hem misafir kullanımı için hem de otel çalışanlarına iyi bir kullanıcı deneyimi sunduklarını ifade etti. Zan, "Otel misafirleri, sadece akıllı telefonlarını kullanarak, konakladıkları tesisin tüm hizmetlerinden, dil engeline takılmadan faydalanabiliyor. Tüm istekleri cep telefonları ile karşılandığı için sosyal mesafelendirme kurallarına uygun şekilde konaklamaya imkan sağlıyor" şeklinde konuştu.

Otel ve müşteri arasında mobil bir köprü kuruyor

WeBee'nin pandemi sürecinde, otellere ve misafirlerine pek çok kolaylık sağladığının altını çizen Zan, uygulamanın sağlık, sosyal mesafe ve hijyen konularında büyük avantaja sahip olduğunu belirtti. Zan, "Uygulama otel misafirinin ihtiyaç duyduğu tüm noktalarda kolaylık sağlıyor. Örneğin; sağlık karnesi misafir tarafından dijital olarak doldurulup, henüz otele varmadan gönderilebiliyor. Otele varıldığında temassız check-in özelliği ile misafir resepsiyon kuyruğunda beklemiyor. Oda için kapı kartı alınmasına gerek kalmadan, oda kapısı cep telefonu ile açılabiliyor. Uygulamada yer alan menüler ve kataloglar sayesinde ortak kullanılan yüzey miktarı minimuma indiriliyor. Bu sayede yiyecek ve içecek siparişleri cep telefonundan sadece odaya değil, otelde bulunulan bir bölgeye talep edilebiliyor. Bu bölge lobi, sahil ve hatta tekne bile olabilir. Tüm bu hizmetlerin ödemesi için ise para kullanmaya veya POS cihazına gerek kalmadan ödemeler mobil ödeme ile gerçekleştirilebiliyor. WeBee, otel ve müşteri ilişkilerini mobilize ederek pandemi sürecinde sağlık koşullarının ideal seviyede tutulmasına büyük katkı sağlıyor" dedi.

Hem müşteriler hem de oteller tarafından memnun edici bir deneyim yaşattığını dile getiren Zan, sözlerine şöyle devam etti:

"WeBee, 12 dil desteği ile 18 ülkede, yüzlerce otel tarafından kullanılıyor. 2019 yılında turizm sektöründe en başarılı otel ve tur şirketlerine ödüller veren İngiliz firması Travel and Hospitality Awards (THA) tarafından, Avrupa'da Yılın Misafir Etkileşim Çözümü Ödülüne layık görüldü. Ardından 2020 yılında da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) düzenlediği Turizmi Şifalandıran Çözümler yarışmasında WeBee, Avrupa'daki en başarılı 6 çözümden biri seçildi. Uluslararası platformda başarılarımızın taçlandırılması elbette bizleri memnun etti. Pandemi döneminde turizm sektörüne katkı sağlıyor olmak ise bizler içi ayrı bir gurur kaynağı." - İZMİR

WeBee ile otellerde temassız dönem başladı

Koronavirüs, Turizmi, Yatırım, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel WeBee ile otellerde temassız dönem başladı - Son Dakika


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