Son Dakika Haberleri: Weber'den İngiliz Milletvekillerine Brexit Anlaşması Çağrısı

Weber'den İngiliz Milletvekillerine Brexit Anlaşması Çağrısı

43 dakika önce

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisinin (EPP) AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber, İngiliz milletvekillerinin sorumlu davranmaya ve Brexit anlaşmasına onay vermeye çağırdı.

Weber'den İngiliz Milletvekillerine Brexit Anlaşması Çağrısı, System.String[]
Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisinin (EPP) AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber, İngiliz milletvekillerinin sorumlu davranmaya ve Brexit anlaşmasına onay vermeye çağırdı.

AP'de EPP'nin Meclis Grup Başkanı da olan Weber, Almanya'nın Potsdam kentinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer ile düzenlediği basın toplantısında, 2 yıl boyunca 28 ülkenin Brexit anlaşmasını müzakere ettiğini anımsatarak, "Bu şimdi masada duruyor." dedi.

İngiliz Parlamentosunda yarın Brexit anlaşmasına ilişkin oylama yapılacağını hatırlatan Weber, "Biz, İngiliz meslektaşlarımızı sorumlu davranmaya ve bu anlaşmayı onaylamaya davet ediyoruz, rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Weber, Brexit anlaşmasının 29 Mart sonrası için zor gelişmeleri önlemek için iyi bir temel oluşturduğunu kaydetti.


Mayısta yapılacak AP seçimlerinin de çok önemli olduğunun altını çizen Weber, "Avrupa fırtınalı bir denizde. Bunu siyasi haritaya baktığımızda görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Weber, partisinin AP seçim kampanyasındaki temel mesajının, istikrar ve güvenlik olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Almanya, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözaltına Alınan Türkücü Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor

Sağlık Bakanlığından Kritik Grip Salgını Açıklaması: Devam Edebilir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşına Kameralar Önünde Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:24:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Weber'den İngiliz Milletvekillerine Brexit Anlaşması Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]