Son Dakika Haberleri: Weber'in Türkiye Açıklamasına Avrupa Uzmanından Sert Tepki

Weber'in Türkiye Açıklamasına Avrupa Uzmanından Sert Tepki

1 saat önce

HIRISTİYAN Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Manfred Weber, mayıs ayında yapılacak seçimlerde Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini sonlandıracağını tekrarladı.

Weber'in Türkiye Açıklamasına Avrupa Uzmanından Sert Tepki, System.String[]
HIRISTİYAN Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Manfred Weber, mayıs ayında yapılacak seçimlerde Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini sonlandıracağını tekrarladı. Cumartesi günü CSU Bavyera Eyalet Meclisi grubunun kapalı oturumu için bulunduğu Seeon manastırında açıklama yapan Weber "Avrupa Komisyonu'nun olası yeni başkanı olarak Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini durduracağımı açık bir şekilde beyan ediyorum" dedi. Türkiye ile ortaklığın önemli olduğunu vurgulayan Weber, tam üyeliğin söz konusu olamayacağını belirtti.

TÜRKİYE MÜZAKERELERİ KES AMA...

Yeşiller partili Avrupa uzmanı Franziska Brantner, Weber'in açıklamalarını eleştirdi. Brantner "Türkiye ile müzakereleri kes ama Orban ve Fidesz ile kendini Komisyon Başkanı seçtirmek iste. Bu Avrupa ve demokrasiyi gerçek bir biçimde savunmak değil, popülizm yapmak" diye konuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın sağ muhafazakar Fidesz partisi de Avrupa Halk Partisi bünyesinde bulunuyor. Orban, Weber'in Avrupa Komisyonu başkanlığını desteklediğini açıklamıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:10 

Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Güncel
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