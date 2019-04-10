Weber: May'in Yeni Bir Brexit Planı Yok

Avrupa Birliği'nin toplanarak Birleşik Krallık'ın birlikten ayrılmasını ikinci kez erteleme kararının oylaması öncesinde konuşan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manfred Weber, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa may'in Brexit konusunda yeni bir fikri olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin toplanarak Birleşik Krallık'ın birlikten ayrılmasını ikinci kez erteleme kararının oylaması öncesinde konuşan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manfred Weber, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa may'in Brexit konusunda yeni bir fikri olmadığını söyledi.



Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan Weber, "Theresa May'in yeni bir fikirle karşımıza çıkacağını düşünmüyorum, bu sebeple süreci uzatma konusunda çekimserim. Biri ikna etmek May'in elinde" dedi.



Birleşik Krallık'ın ne yapmak istediği konusunda net olması durumunda sürecin uzatılabileceğini belirten Weber, "Kısa süreli bir erteleme ilerlemek için en uygun yol olarak görünüyor" dedi. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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