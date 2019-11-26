Son Dakika Haberleri: Webo ve Ekrem Dağ, Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör oldu
Son Dakika Spor Webo ve Ekrem Dağ, Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör oldu - Son Dakika Spor

Webo ve Ekrem Dağ, Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör oldu

6 saat önce

Medipol Başakşehir, yardımcı antrenörlük görevi için Pierre Webo ve Ekrem Dağ ile anlaşmaya vardı.

Webo ve Ekrem Dağ, Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör oldu, System.String[]

Medipol Başakşehir, yardımcı antrenörlük görevi için Pierre Webo ve Ekrem Dağ ile anlaşmaya vardı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Webo ve Ekrem Dağ'ın turuncu-lacivertli takımda yardımcı antrenörlük yapacağını açıkladı.

Açıklamada, "Futbolculuk kariyerinde 10 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi. Kamerun milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise Uruguay, İspanya ve Türkiye liglerinde forma giydi. İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pierre Webo, Başakşehir, Ekrem Dağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
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