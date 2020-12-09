Webo'ya yapılan ırkçılığa tepkiler çığ gibi büyüdü - Son Dakika

Webo'ya yapılan ırkçılığa tepkiler çığ gibi büyüdü

09.12.2020 17:32

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir karşılaşmasının 14. dakikasında, turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir karşılaşmasının 14. dakikasında, turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakeminin Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek, mücadelenin orta hakemi ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Oyuncular daha sonra soyunma odasına giderek sahadan çekildi.

TFF Webo'ya yapıalan ırkçı söylemi de insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır.'diyerek kınadı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunulmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlardan da tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili twiter sayfasından, Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Başakşehir'in paylaşımını alıntılayarak, "Irkçılığa hayır. Irkçılığa dur de" açıklamasını yaptı.

UEFA'dan da beklenen açıklama geldi. PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağı duyuruldu.

'Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok" ifadesini kullandı.

(İHA)

Webo'ya yapılan ırkçılığa tepkiler çığ gibi büyüdü

Paris Saint Germain, Okan Buruk, Başakşehir, UEFA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Webo'ya yapılan ırkçılığa tepkiler çığ gibi büyüdü - Son Dakika


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