Webrazzi Summit başladı - Son Dakika

Webrazzi Summit başladı

21.10.2020 14:29
Webrazzi Summit başladı, System.String[]

Sodexo Pazarlama Direktörü Umut Erişen, perakendenin bundan sonraki süreçte bambaşka bir çehreye bürüneceğini belirterek, "Tüketiciyi dijital kanallardan yakalayıp kişiselleşmiş birtakım tekliflerle ele geçirmeye çalışmak kesinlikle ön planda olacak.

Sodexo Pazarlama Direktörü Umut Erişen, perakendenin bundan sonraki süreçte bambaşka bir çehreye bürüneceğini belirterek, "Tüketiciyi dijital kanallardan yakalayıp kişiselleşmiş birtakım tekliflerle ele geçirmeye çalışmak kesinlikle ön planda olacak." dedi.

İnternet girişimciliği, yeni teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi konuların ele alındığı Webrazzi Summit'e konuk olan Erişen, pandemi döneminde birçok sektörün derin ve kalıcı şekilde etkilenmesine rağmen perakende sektöründe çok daha farklı bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Pandeminin etkilerini inceleyen araştırmalara değinen Erişen, "Sektörden öncü kişilerle yapılan bir araştırmaya göre, katılımcılar perakendede ve mağazacılık tarafında en az yüzde 30'luk bir daralma öngörüsünde bulunduklarını paylaştılar. Katılımcıların en az yüzde 70'i 'hijyen ve temassızlık' temasının kalıcı bir trend olacağını vurguluyor. E-ticaretin büyümesi ve dijitale kayışın da kalıcı olacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 90'lara çıkıyor. Görünen o ki perakende önümüzdeki dönemde bambaşka bir çehre ile karşımıza çıkacak. Tüketiciyi dijital kanallardan yakalayıp kişiselleşmiş birtakım tekliflerle ele geçirmeye çalışmak kesinlikle ön planda olacak." diye konuştu.

Erişen, araştırmalardaki ikinci bir trende dikkati çekerek, "Şirketlerin özellikle pandemi dönemi ile birlikte çalışanların motivasyonlarına ekstra bir önem gösterdiklerini gördük. Uzaktan çalışma ile insanların çalışma süreçlerine bir yabancılaşması söz konusu oldu. İnsanlar şirketlerin daha çok yanlarında hissetmeye ihtiyaç duydular. Korn Ferry'nin araştırmasına göre, uzaktan çalışma sürecine geçişin getirdiği en büyük zorluklar arasında çalışan motivasyonu ve çalışan performans yönetim süreci bulunuyor. İki tane birbirinden tamamen bağımsız tespit yapabiliyoruz pandemi döneminde. Biz Sodexo olarak bu iki dünyayı da çok yakından takip edebiliyoruz. Biz bu iki trendi birbiriyle ilişkili hale getirebilecek durumdayız. İşverenlere ve çalışanlara kusursuz ve kolay kullanılan bir çalışan deneyimi sunacağız, paralelinde kapsayıcı bir üye ağı sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Çalışanları sahiplenecek yeni projeleri hayata geçiriyoruz"

Amaçlarının çalışanları sahiplenebilmek olduğunu vurgulayan Umut Erişen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amacımız, çalışanların günlük hayatlarında gerek mesleki gerek meslek dışı birçok hizmeti hayata geçirebilmek. Bu doğrultuda da her gün yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi teşvik ve ödüllendirme anlamında yakın vadede atacağımız bir adım. Bu anlamda bir platform geliştiriyoruz. Bu platformda firma yetkilisinin tek yapması gereken hangi çalışana ne kadar bütçe ayırması gerektiğini bize söylemesi. Biz gerek beyaz gerek mavi yaka çalışanlar için hiçbir şekilde bir lojistik problemi yaratmadan, bir fiziksel kart veya çek ile uğraştırmadan Sodexo mobil uygulaması içerisine bu bakiyeleri yükleyeceğiz. Bunlar anında ulaşılabilir ve harcanabilir olacak. Kullanıcılar Sodexo'nun hediye platformuna geldikleri zaman seçtikleri perakende üyesinin gerçek zamanlı dijital çekini almış olacaklar. Yani söz konusu bakiye anında bir dijital çeke dönüşmüş olacak. Bu hem online olarak hem de mağazada harcanabilecek."

"Veri artık geçmiş değil, gelecek"

Programda konuşan Philip Moris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, geleneksel bir şirketten veri merkezli bir şirkete dönüşüm hikayelerini anlattı. Değişime liderlik eden firmaların, girişimcilerin ve ülkelerin yarınki dünyada başrol oynayacaklarını vurgulayan Diren, son 10 yılda dünyanın çok hızlı bir değişim içinde olduğuna dikkati çekerek tedarik zincirinden insan kaynaklarına, finanstan iletişime kadar her alanda iş yapış şekillerinin değiştiğini, dijitalleştiğini söyledi. Diren, "Veri artık geçmiş değil, gelecek. Bu bakış açısıyla geleneksel tedarik zincirimizde Türkiye'nin en büyük dijital dönüşümünü gerçekleştirdik ve 125 bin esnafı dijital platforma taşıdık. Dijital altyapımız sayesinde kazandığımız hız ve etkinliği, yapay zeka, görüntü tanıma gibi teknolojilerle besleyerek veri kalitemizde optimum başarıyı elde ediyoruz." diye konuştu.

Diren konuşmasında ayrıca dijital altyapılarını birçok start-up'la birlikte çalışarak geliştirdiklerini belirterek, "4 yıldır kendimize bir start-up ekosistemi yarattık ve büyütmeye de devam edeceğiz. PMI'ın çatı organizasyonu olan PM Equity Partner'ın (PMEP) desteğiyle birlikte çalışabileceğimiz yeni start-upları ekosistemimize kazandırmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Dijital Dönüşüm, Mağazacılık, İnternet, söz, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Webrazzi Summit başladı - Son Dakika

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