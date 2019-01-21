Son Dakika Haberleri: Webtekno Instagram 1 Milyon Özel Çekilişinin Sonuçları Belli Oldu: İşte Kazananlar

Webtekno Instagram 1 Milyon Özel Çekilişinin Sonuçları Belli Oldu: İşte Kazananlar

46 dakika önce

Piyasa değeri 5536 TL olan, toplamda 41 tane hediye verdiğimiz Webtekno Instagram 1 Milyon Özel Çekilişi'nin sonuçları belli oldu.

Webtekno Instagram 1 Milyon Özel Çekilişinin Sonuçları Belli Oldu: İşte Kazananlar, System.String[]
Teknolojiye dair her türlü detayı sizlerle paylaşma amacıyla kurulan Webtekno Instagram hesabının 1 milyon takipçi eşiğini geçmesi üzerine düzenlediğimiz çekiliş, siz takipçilerimiz tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Toplamda 41 kişiye hediye verdiğimiz bu büyük çekilişin sonuçları bugün itibariyle belli oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından takipçilerimizin katıldığı çekilişin sonuçlarına aşağıdaki Instagram gönderisinden ulaşabilirsiniz.

Gönderide ismi yer alan arkadaşların Instagram üzerinden DM yoluyla adres ve telefon numaralarını bizlere ulaştırması gerekiyor. Ayrıca şunu da ekleyelim, çok büyük çaplı bir çekiliş olduğu için tüm ürünlerin kargoya verilmesi biraz zaman alabilir, ancak en kısa sürede ürünleri elinize ulaştıracağımızdan emin olabilirsiniz.

Çekilişimize katılan herkese teşekkür ediyor, kazanan arkadaşlarımızı ise tebrik ediyoruz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:14 

Instagram, Teknoloji
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