WeChat, Kullanıcıları İzliyor! - Son Dakika

Çin'de WhatsApp yerine kullanılan iletişim uygulaması WeChat'in sansür uyguladığı ortaya çıktı. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, yurt dışındaki WeChat kullanıcılarının paylaştığı belge ve fotoğraflar kontrol ediliyor ve gerekirse sansür uygulanıyor.

Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab'in yayımladığı rapora göre, Çin dışındaki WeChat kullanıcıları izlenerek, siyasi olarak uygunsuz bulunan içerikler engelleniyor. Çin'de oldukça popüler olan uygulamanın yurt dışında da 100 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor. Ülke dışında açılan hesapların da sansüre maruz kalıp kalmadığı bilinmiyor. Raporda, kullanıcıları takip etme ve sansür uygulamasına ilişkin bilgilendirmenin WeChat kullanıcı sözleşmesinde yapılmadığının da altı çiziliyor.

1 Milyar WeChat Kullanıcısı Var

WeChat, gizliliğe ilişkin yöneltilen sorulara henüz yanıt vermedi. 1 milyara yakın kullanıcıya sahip olmasıyla dünyanın en çok kullanılan üçüncü sosyal medya uygulaması olan WeChat, Rusya'da hukuki düzenlemelerle uyumlu hareket etmediği gerekçesiyle yasaklanmıştı. WeChat'in kayıtlı kullanıcı bilgilerini Çin hükümeti ile paylaştığı da biliniyor.