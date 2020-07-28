WeChat Pay İstanbul Havalimanı'nda kullanılabilecek - Son Dakika

WeChat Pay İstanbul Havalimanı'nda kullanılabilecek

Çin'in en çok kullanılan sesli ve yazılı mesajlaşma servislerinden biri olan aylık 1,2 milyar kullanıcısı bulunan WeChat'in ödeme sistemi WeChat Pay, dünyanın en büyük bankalarında ICBC sayesinde artık Türkiye'de de kullanılabilecek.

WeChat Pay İstanbul Havalimanı'nda kullanılabilecek, System.String[]

Çin'in en çok kullanılan sesli ve yazılı mesajlaşma servislerinden biri olan aylık 1,2 milyar kullanıcısı bulunan WeChat'in ödeme sistemi WeChat Pay, dünyanın en büyük bankalarında ICBC sayesinde artık Türkiye'de de kullanılabilecek.

ICBC Turkey açıklamasına göre, proje, online olarak düzenlenen lansman ve imza töreniyle kullanıma açıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yu Hua, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Unifree Üst Yöneticisi (CEO) Ali Şenher, Tencent Kıdemli Direktörü Dave Fan ve ICBC Merkez Ofis'ten yetkililer katıldı.

ICBC Turkey sayesinde Türkiye'yi ziyaret eden WeChat Pay kullanıcıları, yaptıkları harcamaların ödemelerini uygulama üzerinden temassız olarak gerçekleştirebilecek. Çinli turistlere ödeme kolaylığı sunan WeChat Pay'in aylık aktif kullanıcı hesap sayısı 800 milyonu geçiyor. Sistemin günlük işlem hacmi ise 1 milyarı buluyor.

"Günde 1 milyardan fazla işlemle WeChat Pay yeni iş birliği alanları yaratabilir"

Toplantıdaki açıklamalarına yer verilen Bakan Ersoy, projenin Türkiye'ye olan katkılarının önemine değinerek, "Sosyal medya uygulamaları artık yaşamın her alanında alternatif bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. WeChat, bu bağlamda ciddi bir kitleyi temsil etmektedir. WeChat Pay uygulaması ile bu potansiyelin karşılıklı faydaya dönüştürülmesi; teknolojinin bugün ulaştığı noktayı ve doğru kullanıldığında hızdan güvenliğe yarattığı fark ve faydaları ortaya koymak açısından değerli bir örnektir." ifadelerini kullandı.

WeChat Pay projesinin İGA için de güzel bir fark yaratacağını dile getiren Ersoy, "Çin'i Türkiye için çok önemli bir turizm bölgesi olarak gördüğümüz gibi, Çinli konuklarımızın ziyaretlerinin ilk adımlarında bile daha rahat olmasını sağlayan WeChat Pay projesinin İGA için de güzel bir fark yaratacağını düşünüyorum. Halihazırda dünyanın önde gelen teknolojik altyapılarına sahip olan İstanbul Havalimanı, yeni trendlere çok hızlı uyum sağlayabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, projenin ilk uygulama alanı İGA olmasına rağmen, Çinli konukların tercihleri ve zevkleri doğrultusunda Türkiye'nin popüler destinasyonlarında yaygın olarak kullanılacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Buna ek olarak, günde 1 milyardan fazla işlemle WeChat Pay yeni iş birliği alanları yaratabilir. Hem ICBC Turkey hem de Tencent, Türkiye'nin yüksek potansiyelinin ve buraya yatırım yapmanın önemli geri dönüşler sağlayacağının farkındalar. Bunun ardından yeni adımların da gelmesini ümit ediyorum. Bakanlık olarak, yetkimiz dahilinde gerekli desteği vermeye hazırız."

"Ortak çabalarımızla ikili iş birliklerimizi yeni bir noktaya taşıyabiliriz"

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise projenin arkasındaki şirketler ICBC, Tencent, İGA ve Unifree'yi tebrik ederek, "Bunun gerçekleşmesini sağlayan şey; vizyonunuz, inovasyonunuz ve koordinasyonunuzdur. Bu başarı Çin-Türkiye ekonomik iş birliğinin çeşitli şekillerde daha da gelişmesine yardımcı olacaktır. Ortak çabalarımızla ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki ikili iş birliklerimizi yeni bir noktaya taşıyabiliriz. WeChat Pay projesi bunun çok güzel bir örneği." açıklamasında bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Liu Yu Hua ise "ICBC ve Tencent, Türkiye'de WeChat Pay projesini resmen başlatmış oldu." ifadesini kullandı.

"İlham verici bir proje olmanın ötesinde"

Ev sahibi konumundaki ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang de bu yıl Türkiye'deki beşinci yılını kutlayan ICBC'nin uluslararası gücünü, Türkiye'nin jeopolitik gücüyle birleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"WeChat Ödeme Yöntemi Projesi, finans teknolojisi alanında ilham verici bir proje olmanın ötesinde ICBC Turkey olarak yapabileceklerimizin ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. ICBC Turkey olarak Türkiye'yi ziyaret eden tüm WeChat Pay kullanıcılarının, özellikle Çinli turistlerin, alışkın oldukları ödeme yöntemini kullanmalarına olanak tanımak istedik. İlk olarak uluslararası havacılıkta dünyada önemli bir role sahip olan İstanbul Havalimanı'nda kullanıma açılan WeChat Pay, yakın zamanda daha çok noktada karşımıza çıkacak."

"WeChat Pay uygulamasını ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da, "Sadece bulunduğu bölgedeki önemli bir küresel aktarma merkezi değil aynı zamanda kültürlerin buluşma noktası olduğunu kanıtlayan İstanbul Havalimanı'nda, ICBC Turkey sayesinde Türkiye'de ilk kez başlatılacak olan WeChat Pay uygulamasını ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çinli misafirlerimizin alışkın oldukları hizmetleri İstanbul Havalimanı'nda sunarak, dijital seyahat beklentilerini bir üst seviyeye çıkarırken havalimanımızda geçirdikleri zamanı benzersiz bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Projenin paydaşlarından Tencent Kıdemli Direktörü Dave Fan, proje hakkında "ICBC ve Türkiye'deki iş ortaklarımızla iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. WeChat Pay dünyada 40'tan fazla ülke ve bölgede, 16 farklı para biriminde geçerli. WeChat Pay'in global gelişimi sayesinde iş yerlerine ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyoruz. Bu deneyim aynı zamanda yerel işletmelere iş yapış şekillerini global bir platforma yükseltme konusunda yardımcı olma amacı taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

"ICBC Turkey ile bu adımı atmaktan çok mutluyuz"

Unifree CEO'su Ali Şenher ise "Projemizin en başından itibaren yanımızda durarak, bizi destekleyeceğini belirten ilk banka olan ICBC Turkey ile bu adımı atmaktan çok mutluyuz. WeChat Pay uygulaması ile Çinli dostlarımızı gönül rahatlığı ile seyahat edebilecekleri, kendilerini evlerinin rahatlığında hissedecekleri havalimanımızda ve mağazalarımızda karşılamaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

WeChat Pay ödeme yönteminin Türkiye'de kullanımı

Öte yandan açıklamada yer alan bilgilere göre, pasaport sonrası dünyanın en büyük gümrüksüz alışveriş alanına sahip İstanbul Havalimanı'nın alışveriş alanları, Çinli turistlerin gözdesi. Gidiş mağazalarındaki satışın yüzde 25'i ile geliş mağazalarındaki satışın yüzde 60'ı Türk yolcular tarafından gerçekleştiriliyor. Türk yolculardan sonra işlem bazında en fazla alışverişi Çinliler yapıyor.

WeChat Pay ödeme yöntemi projesi, mevcut ödeme sistemlerine alternatif olarak kullanıcılara, hızlı, kolay ve güvenilir bir ödeme yolu sunmak üzere geliştirildi. WeChat uygulamasına entegre bir şekilde çalışıyor. WeChat Pay kullanıcıları, akıllı telefonlarını kullanarak hiçbir fiziksel temas olmadan ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

WeChat Pay ödeme sistemi, ilk etapta Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'ndaki ICBC Turkey anlaşmalı ödeme noktalarında, ilerleyen dönemde ise Çinli turistlerin yaygın olarak ziyaret ettikleri noktalarda kullanılabilecek.

Industrial and Commercial Bank of China, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, WeChat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WeChat Pay İstanbul Havalimanı'nda kullanılabilecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Yarışan araçlardan biri kaldırıma çarparak takla attı! Sürücü aracın içinden fırladı Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü         
16:22
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
15:42
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı         
15:04
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş         
14:42
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak         
14:29
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı         
14:09
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi         
13:50
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu         
12:23
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size         
10:27
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi         
10:15
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu         
09:45
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak         
09:27
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı         
09:04
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu         
08:47
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 22:09:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: WeChat Pay İstanbul Havalimanı'nda kullanılabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei