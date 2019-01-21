Son Dakika Haberleri: Wef/brende: Jeopolitik Etkenler Küresel Büyümeyi Aksatabilir

Wef/brende: Jeopolitik Etkenler Küresel Büyümeyi Aksatabilir

15 dakika önce

– Dünya Ekonomik forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, küresel ekonomik büyüme konusundaki en büyük endişesinin, jeopolitik etkenler olduğunu söyledi.

Wef/brende: Jeopolitik Etkenler Küresel Büyümeyi Aksatabilir, System.String[]
– Dünya Ekonomik forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, küresel ekonomik büyüme konusundaki en büyük endişesinin, jeopolitik etkenler olduğunu söyledi.

CNBC'ye konuşan Brende şu açıklamaları yaptı:

"Şimdiden, yavaşlayan küresel büyümenin istihdam oluşturma gibi birçok insan üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını görüyoruz. Henüz istihdam sorunlarını aşmış değiliz, Avrupa'daki çoğu ülkede genç istihdamı hala yüzde 20 düzeylerinde."

Brende ayrıca, ülkelerin ileride oluşabilecek bir durgunluk dönemiyle mücadele etmek için yeterli "cephaneye" sahip olması için, küresel büyümenin düzenli olarak "yıllarca" devam etmesi gerektiğine de dikkat çekti.

WEF, İsviçre'nin Davos kentinde bu yıl 22-25 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Forumun bu yılki teması da "Küreselleşme 4.0: Dördüncü Endüstri Devrimi Çağı'nda Yeni Mimariyi Şekillendirme (Globalization 4.0: Shaping a New Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution)" olarak belirlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, kendi ülkelerindeki sorunları gerekçe göstererek katılamayacaklarını açıkladığı bu yılki Davos'a dünya liderleri arasından katılımın düşük kalması bekleniyor.

Zirvede, G7 ülkeleri arasında sadece Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İtalya Başbakanı Premier Giuseppe yer alacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:27 Kaynak: DHA

Avrupa, Borge Brende, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



All-Star 2019'da Asya Karması, Avrupa'yı 147-146 Mağlup Etti 10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak

Fanatik Trabzonsporlu Gurbetçi, İkizlerine "Bordo" ve "Mavi" Adını Verdi Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 14:42:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Wef/brende: Jeopolitik Etkenler Küresel Büyümeyi Aksatabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]