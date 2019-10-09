Son Dakika Haberleri: WEF: Singapur, ABD'yi geride bırakarak dünyanın en rekabetçi ülkesi oldu
Son Dakika Ekonomi WEF: Singapur, ABD'yi geride bırakarak dünyanın en rekabetçi ülkesi oldu

WEF: Singapur, ABD'yi geride bırakarak dünyanın en rekabetçi ülkesi oldu

1 saat önce

World Economic Forum (WEF), Singapur'un ABD'yi geride bırakarak dünyanın en rekabetçi ülkesi haline geldiğini bildirdi.

WEF: Singapur, ABD'yi geride bırakarak dünyanın en rekabetçi ülkesi oldu, System.String[]

World Economic Forum (WEF), Singapur'un ABD'yi geride bırakarak dünyanın en rekabetçi ülkesi haline geldiğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:21 
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