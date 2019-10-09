WEF: Singapur, ABD'yi geride bırakarak dünyanın en rekabetçi ülkesi oldu
1 saat önce
World Economic Forum (WEF), Singapur'un ABD'yi geride bırakarak dünyanın en rekabetçi ülkesi haline geldiğini bildirdi.
World Economic Forum (WEF), Singapur'un ABD'yi geride bırakarak dünyanın en rekabetçi ülkesi haline geldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:21
Teröristbaşı Salih Müslim: ABD askerleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz Pentagon'dan Güvenli Bölge Harekatı açıklaması: Askerlerimizi çektik Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump "çok gizli" toplantıya çağrıldı ABD'ye yerleşen Aleyna Tilki'den ilk fotoğraf geldi