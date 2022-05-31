Wef Temsilcisi: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güçlüklerle Mücadele İçin Zamanında Yapılmış Bir Eylem Çağr - Son Dakika
Üye Girişi

Wef Temsilcisi: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güçlüklerle Mücadele İçin Zamanında Yapılmış Bir Eylem Çağr

31.05.2022 17:21
Wef Temsilcisi: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güçlüklerle Mücadele İçin Zamanında Yapılmış Bir Eylem Çağr

CENEVRE, 31 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) internet sitesinde yayınlanan bir makalede, Çin'in önerisi olan Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin (GDI), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) hakkında verilen sözleri yerine getirme konusundaki küresel kolektif beceriyi tehdit...

CENEVRE, 31 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) internet sitesinde yayınlanan bir makalede, Çin'in önerisi olan Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin (GDI), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) hakkında verilen sözleri yerine getirme konusundaki küresel kolektif beceriyi tehdit eden acil güçlüklere çözüm bulunması için zamanında yapılmış bir eylem çağrısı olduğu belirtildi.

WEF Çin Ofisi baş temsilcisi Rebecca Ivey, "Çin'in çabaları küresel kalkınmayı nasıl ilerletiyor" isimli makalesinde, günümüzde "hiçbir ülkenin küresel güçlüklere tek başına karşı koyamayacağını" söyledi. Ivey, Kovid-19 pandemisi ve iklim değişikliği dahil acil müdahale bekleyen güçlüklerin "küresel işbirliği ve çok taraflılık eksikliğinin aşılması gereken gerçek engeller olduğunu" gösterdiğini yazdı. Ivey'in makalesinde şu ifadelere yer verildi: "Küresel Kalkınma İnisiyatifi gibi inisiyatiflerin ve dünyanın değişik yerlerinden hükümet, iş dünyası ve sivil toplum mensubu küresel paydaşlar ile Çin'in ortak çabalarının, ortak problem çözümünün hızlandırılmasına ve SDG'ler konusunda ilerleme sağlayacak yeni bir çok taraflılığın oluşmasına yardımcı olarak daha barışçı ve refah dolu dünyaya giden bir yol sunabileceğini umuyoruz."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çin'in Huzhou Kentinde Ejderha Teknesi Festivali Kutlamaları Çin'in Huzhou Kentinde Ejderha Teknesi Festivali Kutlamaları Çin Dışişleri Sözcüsü: Uluslararası Düzene Uzun Vadeli En Ciddi Güçlük ABD'dir Çin Dışişleri Sözcüsü: Uluslararası Düzene Uzun Vadeli En Ciddi Güçlük ABD'dir
Kaynak: Xinhua

Dünya Ekonomik Forumu, Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wef Temsilcisi: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güçlüklerle Mücadele İçin Zamanında Yapılmış Bir Eylem Çağr - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:57 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin ilk ifadesi ortaya çıktı: Biz dans ediyorduk
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:27:19. #1.12#
SON DAKİKA: Wef Temsilcisi: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güçlüklerle Mücadele İçin Zamanında Yapılmış Bir Eylem Çağr - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement