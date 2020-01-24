WEF'ten merkez bankaları dijital paraları için yeni uygulama kılavuzu

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen WEF, dünyanın önde gelen bazı merkez bankalarıyla birlikte merkez bankaları tarafından oluşturulacak dijital para birimlerine (central bank digital currency/ CBDC) yönelik yeni uygulama kılavuzunu duyurdu.

WEF'in söz konusu uygulama kılavuzunun yasa yapıcılara, CBDC'lerin olası yararlarını göstermesi ve tasarımında yardımcı olması hedefleniyor. WEF blockchain ve dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) başkanı Sheila Warren, kılavuzla ilgili şunları söyledi:

"Merkez bankalarının küresel ekonomide oynadıkları kritik roller düşünüldüğünde, blockchainle oluşturulanlar dahil olmak üzere merkez bankaları tarafından uygulanacak herhangi bir dijital para birimi yerel ve uluslararası düzeyde büyük etki yaratacaktır. Merkez bankalarının bu doğrultuda, olası fırsatlar ve risklerin kapsamlı analizini yaparak dikkatle ilerlemeleri büyük önem taşımaktadır."

Merkez Bankası Başkanı M. Al Maraj da, WEF'in uygulama kılavuzunu test edecek ilk merkez bankası olacaklarını belirterek, "Umarız ki bu kılavuz, Dördüncü Sanayi Devrimi'nin oluşturduğu değişimlere uyum sağlama ve bu değişimleri öğrenme için iyi bir fırsat olacak" dedi.

Kılavuzda, CBDC'lerin sınır ötesi bankalar arası ödemelerde maliyeti düşürerek işlemleri hızlandırabileceği ve sözleşme ile üçüncü taraflara yönelik riskleri azaltabileceği belirtildi. WEF ayrıca dijital para biriminin finansal veri akışını hızlandırmasını ve fiziksel para birimlerine göre takip edilebilirliği güçlendirmesini öngörüyor.

Kılavuzda ayrıca, CBDC'ler perakende, toptan satış ve hibrid olmak üzere üçe ayrılıyor. Perakende CBDC'ler finansal olmayan kullanıcılara dijital para birimi hesabı oluşturma imkanı verirken, toptan satış CBDC'ler de ticari bankalar ve finansal kurumlara bankalar arası ve güvenlik işlemleri için merkez bankası rezervlerine erişim hakkı sunuyor. Hibrid CBDC'ler ise finansal kurumlara merkez bankası depo hesaplarında rezerv tutma imkanı sağlıyor.

Bunun yanında kılavuzda, DLT temelli CBDC'ler kapsamında ise merkez bankalarının dijital para birimleri üzerinde tam yetki sahibi olacağı belirtiliyor:

"Merkez bankaları, muhtemelen çoğunluğunu finansal kurumların oluşturacağı merkeziyetsiz ağlara yapılacak olan işlemlere onay verebilir. Ayrıca, merkez bankasının tek onay yetkisi olan nod olarak işlev göreceği, fakat DLT'nin diğer faydalarından da yararlanabileceği bir DLT sistemi kurulması da mümkün."