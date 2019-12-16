WEFA'dan, Bingöl'deki 900 öğrenciyi ısıtan yardım - Son Dakika

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Bingöl'deki 900 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

WEFA organizasyonuyla, İHH Bingöl İnsani Yardım Derneği ve Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl Temsilciliği işbirliğiyle tespit edilen kentteki çeşitli okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım ulaştırıldı.

Bingöl Merkez Turgut Özal Ortaokulunda düzenlenen programda konuşan WEFA Vakfı Aktivisti Şeyma Çil, Almanya'daki hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardımların Türkiye genelindeki 350 okulda okuyan 11 bin çocuğa dağıtıldığını söyledi.

Almanya'dan Türkiye'ye 11 bin çocuğa tebessüm getirdiklerini ifade eden Çil, "Almanya'dan 7 arkadaş bu yıl Türkiye'de dağıtımlara katıldık. Türkiye genelinde ilk ve orta olmak üzere 350 okuldaki 11 bin çocuğa sıcak bir tebessüm getirmeye geldik. Bunlardan 900'ü Bingöl'de. Bu yıl Türkiye'nin 10 ilinden biri olan Bingöl'deki 900 öğrenciye yardım dağıtıp, yetimlerin yüzünde tebessüm olmaya geldik. Avrupa'daki hayırseverlerin yardımını Türkiye'ye getirmek üzere, arkadaşlarımız sosyal medyadan duyurular yaptı ve burada büyük bir kitleye yönelik çağrımız oldu. Bu çağrımız iyilik, yönündeydi. Çağrımız buradaki çocukların, kadınların gülmelerine yönelikti ve biz üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için geldik." şeklinde konuştu.

Programa, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de katıldı.