WEFA'dan, Bitlis'te 931 öğrenciyi ısıtan yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel WEFA'dan, Bitlis'te 931 öğrenciyi ısıtan yardım - Son Dakika

WEFA'dan, Bitlis'te 931 öğrenciyi ısıtan yardım

6 saat önce

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Bitlis'te 931 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

WEFA'dan, Bitlis'te 931 öğrenciyi ısıtan yardım, System.String[]

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Bitlis'te 931 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

WEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kış yardımlarına aralıksız devam eden WEFA, Bitlis'teki 931 öğrenciye mont, bot, atkı, bere ve eldiven hediye etti.

Bu yıl Türkiye'deki kış yardımlarını Türkiye Diyanet Vakfı ile gerçekleştiren WEFA, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği okullara kış yardımı ulaştırıyor.

Kış yardımları kapsamında Bitlis'e giden WEFA ekibi, 57 ilk ve ortaokulda öğrenim gören 931 öğrenciye kışlık giyim ve ayakkabı yardımında bulundu.

WEFA, bu yıl Türkiye'de İstanbul, Bitlis, Bingöl, Kahramanmaraş, Şırnak, Hatay, Ağrı, Kars, Mardin ve Şanlıurfa'da 11 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık giyim yardımında bulunacak.

WEFA ekipleri, 10 ilde 300'den fazla ilk ve ortaokul ile liseye şubat ayının sonuna kadar kış yardımlarını ulaştıracak.

Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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