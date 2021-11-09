WEFA'dan İstanbul'daki göçmen çocuklara kış hediyesi - Son Dakika

Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA), başlattığı 2021-22 kış yardımı çalışmaları kapsamında, İstanbul'daki muhacir çocuklara kışlık kıyafet yardımında bulundu.

WEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Pendik'te ikamet eden bazı Asya ülkelerinden Türkiye sığınan 200 çocuğa yardım yapıldı. Çocuklara, kışlık mont, bot, pantolon, tişört, 39 bisiklet, 13 scooter, 8 paten ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WEFA Başkanı Musab Aydın, bu yıl kış yardımlarına İstanbul'da başladıklarını belirtti. Yardım çalışmalarının farklı yerlerde devam edeceğini kaydeden Aydın, "Muhacir çocuklarımıza mont, bot ve kışlık kazak yardımında bulunduk. Yardım çalışmamızdan 200 çocuğumuz istifade etti. Bununla birlikte çocuklarımıza oyuncaklar da hediye ettik. Yavrularımızın sevinci bizleri de mutlu etti. Kış yardımlarımıza ilerleyen günler de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasına Aydın'ın yanı sıra WEFA'nın yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Türkiye'de 8 ilde kış yardımı

Düzce, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş ve Karaman illerinde yetimler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi çocuklara bu sene de kışlık kıyafet hediye edecek olan WEFA, ailelere ise zekat yardımında bulunacak. WEFA, Türkiye'nin bazı şehirlerindeki kış yardımlarını Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber gerçekleştirecek.

Öte yandan 2021-22 kış yardımı çerçevesinde Arnavutluk, Bangladeş, Keşmir, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Pakistan ve Yemen'deki çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere kışlık giysi, soba, yakacak malzeme, gıda paketi ve zekat yardımı yapılacak. WEFA her yıl olduğu gibi bu kış da Lübnan Arsal Kampı'nda ve Arakanlı mültecilerin kaldığı Bangladeş Cox's Bazar kampında kış yardımlarını gerçekleştirecek.

WEFA'nın kış yardımları şubat ayının sonuna kadar devam edecek.