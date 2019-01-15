Wefa, Hakkari'de 750 Öğrenciyi Isıttı

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde 750 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımı yaptı.
Merkezi Almanya
'da bulunan ve 6 ay önce Türkiye
'de şubesi açılan WEFA, ülke genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunuyor.
Bu kapsamda Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine mont, bot, atkı ve bere hediye edildi.
WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yenigün, yaptığı açıklamada, derneğin 2006 yılında Almanya'nın Köln
şehrinde kurulduğunu anlattı. Avrupa
'nın değişik ülkelerinde şubelerinin bulunduğunu, 6 ay önce de Türkiye'de şube açtıklarını belirten Yenigün, şöyle konuştu:
"70 ülkeye hizmet veriyoruz. Oradaki yoksul insanlara yardım götürmeye çalışıyoruz. Bu sene kış kampanyası kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde yardımlar yaptık. Erzurum
'un üç ilçesinde bin 33 öğrenciyi giydirdik. Aynı zamanda 120 aileye zekat yardımında bulunduk. Adana
'da da 250 öğrenciyi giydirdik. Şimdi de Yüksekova'dayız. Hakkari ve Yüksekova'da 70 aileye zekat yardımında bulunduk. Yüksekova'da köy okullarında okuyan 750 öğrenciye ayakkabı, mont, atkı ve bere'den oluşan kışlık kıyafetlerini dağıtıyoruz."
Suüstü Köyü Muhtarı Tahir Öztepe de öğrenciler için müracaatta bulunduklarını ifade ederek, "Sağ olsunlar desteklerini esirgemediler. Yüksekova'daki 13 köy okulu için kışlık kıyafet yardımında bulundular. Kendilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.
Öğrenciler de yapılan yardımdan dolayı teşekkür etti.