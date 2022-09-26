WEİNAN, 26 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Huashan Dağı'nın günbatımı manzarası görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Çin'in Huashan Dağı'ndan Günbatımı Manzarası - Son Dakika
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