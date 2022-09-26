Çin'in Huashan Dağı'ndan Günbatımı Manzarası - Son Dakika
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Çin'in Huashan Dağı'ndan Günbatımı Manzarası

26.09.2022 16:34
Çin'in Huashan Dağı'ndan Günbatımı Manzarası

WEİNAN, 26 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Huashan Dağı'nın günbatımı manzarası görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

WEİNAN, 26 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Huashan Dağı'nın günbatımı manzarası görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Huashan Dağı'ndan Günbatımı Manzarası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Huashan Dağı'ndan Günbatımı Manzarası - Son Dakika
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