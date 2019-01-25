Son Dakika Haberleri: Weinstein'in New York'ta Yargılanması - New

Weinstein'in New York'ta Yargılanması - New

53 dakika önce

- Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein'in mahkeme salonuna gelmesi NEW YORK - ABD'de taciz ve tecavüz suçlamaları ile dava edilen Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, New York'ta duruşmaya katıldı.

- Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein'in mahkeme salonuna gelmesi NEW YORK - ABD'de taciz ve tecavüz suçlamaları ile dava edilen Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, New York'ta duruşmaya katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:32 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel
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